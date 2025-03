Turquía defiende a Güler: "Que se vaya donde tenga más minutos"

Arda Güler se siente más arropado en casa que en el Real Madrid, donde no cuenta con muchas oportunidades por parte de Carlo Ancelotti. El turco volvió a con su país en este parón de selecciones y aunque no pudo jugar el primer partido por sanción, sus compañeros se encargaron de defender a su joya.

El mediapunta fue clave en la participación de Turquía en la última Eurocopa con un gol y dos asistencias para llegar a los cuartos de final. Pero su vuelta a Madrid tras el torneo no fue la esperada y volvió a perder protagonismo en el esquema del técnico italiano hasta quedar con un papel residual, algo que no gustó en su tierra.

"Arda Güler es un jugador muy importante, un hermano al que quiero mucho. Me gustaría que viniera a jugar con nosotros en el Inter. Mi consejo es que vaya a donde tenga más minutos de juego, porque se lo merece", declaró Çalhanoğlu tras el partido ante Hungría del pasado jueves.

Ancelotti preocupado por su entorno

“Estoy todos los días con los jóvenes, todos los días. Un día se les ve más contentos que otros, pero no quiere ver un jugador feliz cuando no juega. Quiero ver que trabajen, que aprendan y que quieran jugar. Paso con Güler una pequeña parte del tiempo, y él pasa mucho tiempo con otras personas que no sé si tienen la misma idea que quiero tener yo con él para que pueda jugar cuanto antes en el Real Madrid”, sentenció Ancelotti sobre el entorno de Güler el pasado mes de febrero.

Arda Guler conversa con Carlo Ancelotti tras ganar la Supercopa. / Real Madrid

La frase de Çalhanoğlu refuerza la idea que los más próximos al madridista piden con insistencia más minutos, algo que no gusta nada al técnico italiano y que podría haber sido importante para explicar la perdida de minutos del turco.

Viendo su situación actual, cuesta imaginar que vaya a tener un rol importante en los meses decisivos de la temporada. Desde febrero, ha desaparecido en los partidos, perdiéndose nueve encuentros y siendo titular solo en dos de Copa del Rey. Parece que Ancelotti ha dejado de contar con él cuando los títulos están en juego, por lo que una salida en verano podría ser una posible solución para el turco.

Aun así, este próximo domingo tendrá una oportunidad de oro para volver a coger sensaciones y ganarse los minutos en el Real Madrid. Turquía viajará a Hungría para disputar el encuentro de vuelta para permanecer en la Liga A de la UEFA Nations League, el mejor escaparate posible para Arda Güler.