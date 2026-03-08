En Turquía lo tienen claro: "Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad"

Esta tenía que ser la temporada de Arda Güler. Con el adiós de Kroos y Modric, alguien tenía que coger la batuta del centro del campo del Real Madrid y muchos pensaron que era el sustituto ideal. Xabi Alonso parecía que había apostado por ello. Sin embargo, el paso de las semanas, la falta de liderazgo y el adiós del tolosarra han provocado que el turco haya perdido mucho fuelle. No es ese interior que arranque en la base de la jugada porque sus principales virtudes llegan cuando saborea el área.

Por ello, parece que se ha quedado en tierra de nadie. Ni de mediapunta (porque hay overbooking), ni de interior (porque tampoco lo es como tal). Además, si es titular, siempre o casi siempre acaba siendo sustituido. Y el cambio ante el Celta de Vigo no ha hecho más que avivar las llamas que se iniciaron cuando desde su entorno se aseguró que sufría 'mobbing' en el vestuario blanco.

No termina de estar a gusto y las palabras de Álvaro Arbeloa después del partido fueron especialmente contundentes: "No sé si hay algún entrenador que haya puesto más a Güler que yo. He confiado en él desde que he llegado. He metido a Palacios porque está más acostumbrado a hacer la tarea que estaba haciendo Güler hoy. Ha ganado el Madrid, hemos ganado todos". Situación incómoda la que vive Arda en el Santiago Bernabéu y que empieza a generar múltiples discusiones. En Turquía no son ajenos a su situación.

Un líder en Turquía

Güler es una de las grandes referencias del combinado otomano por calidad y liderazgo, pero son plenamente conscientes de que el jugador no está siendo del todo feliz en Madrid. Desde SPORT hemos querido charlar con tres periodistas turcos que palpan la opinión pública del país de primera mano. Los tres lo tienen muy claro: o el Real Madrid apuesta por el futbolista y le da todo su apoyo o debe salir ya del Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid está sumido en el caos este año. Arda no debería pagar el precio de este caos. La razón por la que Arda está descontento es porque conoce bien sus propias capacidades. Si el Real Madrid no puede beneficiarse de él, recibirá grandes ofertas de la Premier League y se marchará. ¿Qué espera Arbeloa de él? Si espera arte, obtendrá lo que quiere. Pero si espera que cargue con todo el peso como una mula, evidentemente que no. Jugadores como él aparecen una vez cada 50 años. No puede aceptar la mediocridad", asegura el periodista de reconocido prestigio en el país, Ahmet Ercanlar.

"Caótico ambiente" en el Real Madrid

Por la misma línea se mueve Egemen Çidar, periodista de 'Milliyet': "El caótico ambiente que se vive en el Real Madrid está afectando negativamente a Arda Güler. Jugadores como Vinicius o Bellingham actúan como si fueran los jefes del club. Desde la marcha de Ancelotti hay un vacío de liderazgo en el Madrid, un tema muy comentado aquí en Turquía".

Por último, Mustafa Özgur, corresponsal del diario 'AS' en Turquía, indicó que "aquí la gente piensa que Arda Güler no tiene futuro en el Real Madrid. No está contento con lo que ocurre con él".

Sea como fuere, desde el país otomano están especialmente preocupados por la situación de un futbolista que esta temporada debía demostrar todo su potencial, con un carrusel de titularidades, y que finalmente se está quedando estancado en un sistema que tampoco le beneficia. Veremos qué sucede con su futuro, porque imágenes como su cabreo al ser sustituido son síntomas de que su situación no es, ni mucho menos, la deseada.