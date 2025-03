El tuit del Leganés que denuncia el robo del Bernabéu

Indignación máxima en el seno del Leganés después de lo que consideran fue un trato muy desfavorable hacia ellos del arbitraje en el partido de anoche en el Santiago Bernabéu. El conjunto que dirige Borja Jiménez cuajó un gran encuentro en una plaza complicadísima, pero no fue suficiente para sacar botín. 3-2 con un penalti a favor del Madrid más que discutible de Óscar sobre Güler y el tanto definitivo de Mbappé fruto de una falta señalada sobre Renato Tapia que ninguna repetición fue capaz de esclarecer.

El primero en estallar fue el propio técnico de los pepineros. Un Borja Jiménez que no suele mostrar una versión rebelde en contra de arbitrajes, pero que ayer vio un poco la gota que colma el vaso. El técnico del conjunto visitante, confesó que los futbolistas estaban "indignados y enfadados" después de ver repetidas "las acciones en la televisión".

BORJA JIMÉNEZ, CRISPADO

No solo eso, sino que además el entrenador del Leganés, que no acostumbra a quejarse de los arbitrajes, pidió públicamente que el club "alzara la voz" e hiciera "algo al respecto" tras las polémicas que hubo en el Santiago Bernabéu. Y así lo hizo el 'Lega' en sus cuentas oficiales. Primero, los pepineros colgaron un llamativo mensaje apenas González Fuertes, árbitro del encuentro, indicó los once metros tras la falta de Óscar sobre Güler. ‘Qué’. A secas.

Renato Tapia tocó balón, pero el árbitro pitó falta / Movistar+

A las 12:40 de la mañana, casi dos horas después de la finalización del choque, el Leganés publicaba un mensaje repleto de ironía aprovechando el cambio de hora: “Y encima hoy nos roban también una hora… Seguimos luchando, pepineros”.

El conjunto de Borja Jiménez puede terminar acordándose, en plena lucha por la salvación, de esos puntos que ayer le birlaron en el Bernabéu.