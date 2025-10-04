Tuchel deja en evidencia el error más grave de Xabi hasta el momento

El peor día de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid fue en el derbi ante el Atlético de Madrid. Los blancos cayeron goleados tras haber ganado sus primeros siete encuentros de la temporada, pero cuando parecía que el tolosarra había creado un equipo compacto y que jugaba bien al fútbol, cometió un grave error.

Jude Bellingham salió de titular ante el Atlético de Madrid tres meses después de operarse del hombro. El inglés ya había jugado algunos minutos ante el Levante y el Espanyol días antes, pero su primera gran prueba fue ante los colchoneros. Con la entrada del centrocampista, el esquema de Xabi cambió, desplazó a Mastantuono al banquillo y rompió el equilibrio del equipo.

Bellingham, en el derbi / Sergio Pérez / EFE

El inglés fue el peor del Madrid, pero Xabi Alonso no lo cambió hasta el final del partido, cuando todo estaba perdido. Incluso quitó primero a Arda Güler, el único salvable junto a Mbappé, y empeoró aún más el once. Se veía que Bellingham no estaba para jugar y aun así el tolosarra tardó en reaccionar. Su primer gran error le costó una manita en el derbi, un resultado que le hizo mucho daño.

Señalado por Thomas Tuchel

Una semana después de ese encuentro, Thomas Tuchel no convocó a Jude Bellingham para el parón internacional y se quedará en Madrid recuperándose. Pero cuando al técnico alemán le preguntaron por esa decisión, le pegó un 'palito' a Xabi Alonso: "También está la situación de que no ha alcanzado su ritmo ideal con el Real Madrid. No ha terminado un partido completo hasta ahora, solo ha sido titular en uno. Está recuperando su mejor forma. Tuvimos una llamada. No hay ningún problema, simplemente le falta ritmo".

Tuchel y Bellingham en un encuentro de selecciones / EFE

"No ha alcanzado su ritmo ideal y le falta ritmo"; a pesar de las evidencias de que no estaba para jugar, fue titular en el derbi. Los grandes nombres imponen y esta es la primera vez que Xabi Alonso tiene que entrenar a grandes estrellas. Ante el Atlético de Madrid pecó de 'novato' y metió a todas las estrellas a pesar de no estar totalmente preparado. Algo que nos hizo ver el Madrid menos reconocible y más similar al de la temporada pasada.

Bellingham no viajará con Inglaterra, pero el Real Madrid se enfrentará al Villarreal, otro hueso duro en la Liga, y tendremos que ver si Xabi Alonso vuelve a apostar por el inglés o si ya está plenamente recuperado.