REAL MADRID
Tuchel contradice al Madrid con Bellingham
El alemán es más optimista que el club blanco sobre la lesión del inglés e incluso confía en tenerle disponible para el parón de selecciones de marzo
La lesión de Jude Bellingham ante el Rayo Vallecano supuso un varapalo para el Real Madrid. El futbolista inglés, cuyo rendimiento desde hace tiempo está muy por debajo de las expectativas generadas en sus primeros meses, apuntaba a perderse un mes de competición.
Sin embargo, según explicó Onda Cero, los primeros días de recuperación del jugador no fueron según lo previsto y todo parecía apuntar a que el jugador estaría alejado de los terrenos de juego hasta el mes de abril, perdiéndose una parte fundamental de la temporada.
A pesar de todo, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se ha encargado de contradecir al conjunto blanco y ha afirmado que el centrocampista podría volver antes de lo previsto.
"El Real Madrid es un poco más conservador en cuanto a las semanas que le quedan para recuperarse, pero Jude lo está intentando y, le conocemos, es superprofesional. Va a intentarlo todo para estar con nosotros en marzo", explicó el técnico del combinado nacional inglés.
Inglaterra jugará dos amistosos ante Uruguay y Japón a finales de marzo, pero tendrá que anunciar su convocatoria antes. El Real Madrid no quiere forzar al jugador, cuya recuperación está siendo más lenta de lo previsto, por lo que podría existir algún conflicto entre club y selección durante esas semanas.
Además, Tuchel también aclaró que está en contacto con Bellingham: "Por supuesto que estamos en contacto. Es algo normal, le deseamos lo mejor y todo lo que podamos hacer por él, lo haremos, es una pequeña carrera contra el tiempo. Soy optimista con que esté, pero no estoy seguro".
