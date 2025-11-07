Tuchel acaba con el Bellingham centrocampista: "Su mejor posición es de '10'"

Jude Bellingham regresa a la convocatoria de la selección inglesa. Thomas Tuchel ha hecho oficial este viernes una lista en la que también está Marcus Rashford y en la que Trent Alexander-Arnold todavía no tiene hueco.

El centrocampista del Real Madrid no jugaba con el combinado nacional desde el mes de junio, cuando disputó dos partidos ante Andorra y Senegal. Su lesión de hombro le mantuvo apartado de la convocatoria de septiembre y Tuchel decidió darle descanso en octubre, después de que el inglés regresara a los terrenos de juego.

Thomas Tuchel durante el partido de la selección de Inglaterra ante Letonia / EFE/EPA/TOMS KALNINS

"Bellingham viene como número 10 porque es su mejor posición. Tiene la capacidad de llegar y marcar goles. Puede parecer fácil, pero es una cualidad sobresaliente. Vamos a tratar de encontrar ese espacio para él para que llegue y marque goles", explicó el técnico sobre el lugar que tiene pensado para el futbolista.

Parece claro que la posición de centrocampista ya ha quedado atrás. Tanto en el Madrid como en la selección, Bellingham se sitúa en zonas más adelantadas, más cerca de la mediapunta e incluso la delantera.

"Creo que no es una sorpresa para él competir en esa posición. Sabe que yo le quiero ahí porque desde ese lugar encuentra posiciones de número 9. Tiene hambre y determinación de anotar, que es lo que vemos en el Real Madrid y con suerte, también lo veremos para nosotros", sentenció Tuchel al respecto.

Convocatoria de Inglaterra

Portería: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y Nick Pope (Newcastle United)

Defensa: Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Dan Burn (Newcastle United), John Stones (Manchester City) Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Nico O'Reilly (Manchester City).

Centro del campo: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Adam Wharton (Crystal Palace), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth) y Morgan Rogers (Aston Villa).

Delantera: Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona), Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United) y Bukayo Saka (Arsenal).