Los tropiezos que persiguen a Florentino

Solo unos minutos después del anuncio del acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA, Florentino Pérez ya era trending topic en España. El presidente del conjunto blanco recibió muchas críticas en redes sociales, especialmente por parte de un sector del madridismo que considera que lo sucedido es un fracaso rotundo, si bien también había quién le defendía.

No en vano, lo sucedido con la competición que venía a "salvar el fútbol" es una muesca más en la gestión del dirigente blanco en los últimos años, en los que se ha empezado a poner el foco sobre su figura.

El fin de la Superliga

Llegar a un acuerdo con la UEFA puede tener cosas positivas, como que se acceda a algunas de las demandas que el Real Madrid pedía para el fútbol, aunque eso es complicado de analizar debido a la ambigüedad de los comunicados. Sin embargo, lo que sí queda en evidencia es que el objetivo de crear una nueva competición y revolucionar el fútbol europeo ha quedado en nada.

Bernd Reichart. CEO de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, junto a Florentino Pérez y Joan Laporta, en un desayuno informativo en diciembre de 2022. / MARISCAL / EFE

Florentino se empeñó durante años en una guerra contra la UEFA que le llevó a tomar actitudes difíciles de entender, como no acudir a la gala del Balón de Oro pensando que el organismo europeo había metido mano en la elección de Rodri por encima de Vinicius o defender al Barça públicamente en varias ocasiones por considerar a Laporta su gran socio en esta iniciativa. Esto último es, probablemente, lo que más ha enfurecido al madridismo.

El presidente del Madrid se alió con el gran 'enemigo' (que terminó dejándole colgado) para defender un proyecto del que ya solo quedan cenizas. No hay que olvidar que Florentino reclamó un "Barça fuerte" en una asamblea del club. Su discurso, tras la salida del equipo blaugrana de la Superliga, ha cambiado por completo, pasando al ataque por el Caso Negreira cuando unos meses antes prefería no mencionar el tema.

Los problemas del Bernabéu

Otro de los asuntos que persigue al mandatario del equipo madridista son los continuos problemas que arrastra el nuevo Santiago Bernabéu en los últimos años. El ruido de los conciertos, los parkings y las batallas legales con los vecinos suponen una losa y un aluvión de noticias negativas contra el club.

Estadio Santiago Bernabéu / EFE

Todo ello mientras el gasto de la obra faraónica se dispara y el resultado final no convence a los aficionados, al menos en lo que a la parte exterior se refiere.

La gestión de la plantilla

Con la llegada de Kylian Mbappé justo después de ganar la Champions League, Florentino cumplía el sueño de volver a hacer un equipo de galácticos que parecía destinado a dominar todas las competiciones durante años. No obstante, la gestión de la plantilla y la renovación de esta tras las salidas de futbolistas como Kroos o Modric ha terminado desequilibrando por completo al equipo.

El Madrid apostó por el físico de Tchouameni, Camavinga o Fede Valverde tratando de anticiparse al fútbol del futuro, pero son los jugones los que siguen dominando el centro del campo. Tras la salida de Kroos, el equipo blanco ha perdido toda la creatividad. Mención aparte merecen lo que condiciona al equipo tener a Bellingham, Mbappé y Vinicius sobre el césped y la gestión de los centrales, dejando durante años mucho peso sobre futbolistas marcados por lesiones graves.

El rendimiento del Madrid ha caído tras la llegada de Mbappé / EFE

Decisiones difíciles de entender, como la rotunda negativa del Madrid a entrar en el mercado invernal para conseguir futbolistas útiles. La apuesta económica de Florentino desde hace tiempo va destinada únicamente a futbolistas jóvenes, lo que cierra muchas puertas.

Xabi Alonso, el fracaso de un proyecto

La llegada del exfutbolista del equipo blanco suponía una ola de ilusión. Lo que había logrado en el Bayer Leverkusen y sus ilusionantes mensajes en rueda de prensa invitaban a pensar que estábamos ante el líder del proyecto del Madrid durante los próximos años.

Xabi Alonso, en el banquillo del Real Madrid / SERGIO PEREZ

Sin embargo, los problemas con el vestuario terminaron sentenciando a Xabi, mientras Florentino se ponía del lado de los jugadores y dejaba al técnico completamente solo.

El nuevo modelo societario

Lo dejamos para el final, pero probablemente es uno de los aspectos más importantes. La falta de claridad ante el nuevo modelo societario que propone Florentino y que solo se trató de manera superficial en la última asamblea ha generado un sinfín de preguntas en los socios.

¿Qué supondrá para el club? ¿Qué papel tendrán los inversores externos? ¿Como condicionará a los socios? La comunicación del Madrid en este aspecto (y en muchos otros) ha dejado mucho que desear. El madridismo ya se atreve a señalar a Florentino en el propio Bernabéu y no perdona los grandes tropiezos que persiguen al presidente en este último mandato.