Tropiezo del Castilla tras sufrir una remontada exprés del Zamora con Cestero expulsado

La cantera blanca vive un continuo vaivén desde el ascenso de Álvaro Arbeloa al primer equipo. En el entrenamiento previo al derbi contra el Atlético participaron los canteranos Thiago Pitarch, Manuel Ángel, Aguado, junto los porteros Álvaro y Fran González. Esto obligó a Julián López de Lerma a modificar su once, por enésima semana. Después del 0-4 en Lugo, el filial blanco no pasó del empate ante el Zamora.

La revolución de Ciria y el gol de Palacios

El Castilla seguirá fuera de los puestos de playoffs de ascenso después de pasar del 2-0 al 2-2 en apenas ocho minutos. Y pudo ser peor, porque con 10, tras la expulsión de Cestero, vio cómo el árbitro revisaba una acción de Lamini Fati en el último lance. Finalmente, Daniel Clemente Manrique decidió no sancionar penalti. Acudir al FVS (Football Video Support) no cambió el sentido de las decisiones arbitrales.

El 'B' del Real Madrid perdió el control del encuentro en el último tramo del mismo. Los locales -segundo mejor de la categoría en este aspecto, junto con el Barakaldo, su próximo rival- se pusieron por delante en el minuto 35. Yáñez, que venía de clasificar al Juvenil para la 'final four' de la Youth League por primera vez en seis años, fabricó un penalti que transformó otro de los 'chicos de Arbeloa'.

Palacios adelantó desde los once metros al conjunto castillista, movido por la batuta de un Cestero que terminaría expulsado por doble amonestación. En Primera RFEF, cada revisión cuenta. Los partidos han aumentado su duración porque todos lo tantos pasan por el chequeo del VAR 'low cost' y los entrenadores tienen la oportunidad de pedir 'challenges' para revisar las jugadas conflictivas.

Debilidad defensiva del filial blanco

Óscar Cano, técnico del Zamora, reclamó una infracción de Jacobo Ortega en el inicio de la jugada que desembocó en el penalti. Una disputa con Luismi Luengo que no cambió el sentido de la decisión del colegiado. Algo que tiende a pasar, porque es el propio árbitro el que se tiene que corregir a sí mismo. Mestre, sustituto de Fran González por su llamada con el primer equipo, también contribuyó con sus paradas a la ventaja mínimo del equipo blanco.

Al poco de la reanudación, el partido se le puso muy de cara al Castilla, con un tanto de Alexis Ciria, un talento que el Madrid le 'robó' al Sevilla y que ha necesitado menos de dos meses para causar una revolución. En su primera titularidad se llevó por delante al CD Lugo y en la segunda repitió como goleador, esta vez de cabeza. Todo cambió a partir del minuto 81, cuando el Zamora dio un paso adelante.

Hasta tres veces fue revisado el 2-1 de Miki Codina: la primera, por parte de la revisión protocolaria del VAR. La segunda, después de consnsuar con el linier la decisión. Y la tercera, tras pedir consejo al cuarto árbitro. Más limpia fue el 'ok' del empate, que llegó en el 89, tras fusilar Mario García a Mestre en el desenlace de una gran jugada colectiva que destapó la debilidad defensiva del Castilla.

Buscó el Zamora darle por completo la vuelta al resultado en los 11 minutos de descuento que decretó el colegiado. Un periodo extra donde el Castilla sufrió la expulsión de Cestero por doble amarilla. La primera la vio en el 95 por un falta en el centro del campo y la segunda tras una falta en el pico del área. Se fue muy cabreado el jugador al que Arbeloa definió como "el mejor '6' de España". Aunque lo intentó, el Zamora, que reclamó un penalti en la última acción, se contentó con el botín del punto que le permite ocupar, temporalmente, puestos de promoción de ascenso a Segunda.