La 'troleada' de Enrique Riquelme en la final de la Champions al estilo Laporta

El fútbol se juega en el césped, pero el relato y el vacile pertenecen a quienes dominan el arte de la provocación. Hace unos años, Joan Laporta reescribió los manuales de la mercadotecnia electoral plantando aquella mítica lona del "Ganas de volver a veros" a tiro de piedra del Santiago Bernabéu. Cambió el paso de la campaña y desestabilizó al eterno rival con una mezcla genial de chulería y nostalgia. Ahora, en pleno 2026, el aspirante Enrique Riquelme ha decidido replicar la jugada elevando la apuesta a nivel internacional.

Budapest ha amanecido blindada para la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal. Las aficiones parisina y londinense inundaban los alrededores del Puskás Aréna, preparándose para ver quién se coronaba en el trono europeo. Sin embargo, el gran impacto visual de la jornada no ha llevado los colores de los finalistas, sino el blanco del Real Madrid.

Riquelme no ha colgado una lona estática; ha preferido poner el mensaje a rodar. Cuatro autobuses completamente personalizados con su lema de campaña "Riquelme Presidente" han empezado a circular por las inmediaciones del estadio, luciendo dos frases en inglés que son pura dinamita psicológica para el viejo continente: "Enjoy tonight. We'll be back" (Disfrutad esta noche. Volveremos) y "Rivals come and go. Real Madrid comes back" (Los rivales vienen y van, el Real Madrid vuelve).

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Esta acción de 'marketing' de guerrilla no solo busca la provocación exterior, sino que está pensada para el consumo interno del socio blanco. Mientras Florentino Pérez contempla la final desde el palco como un mero espectador de una fiesta ajena, el aspirante le roba el protagonismo mediático con audacia.