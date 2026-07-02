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Real Madrid

El Tribunal rechaza la petición del Madrid de suspender cautelarmente el Protocolo contra la violencia de LaLiga

Según interpretación de la LFP “la resolución considera que el club blanco no justifica la suspensión de la eficacia del Protocolo mientras se resuelve el procedimiento”

Florentino Pérez i Javier Tebas

Florentino Pérez i Javier Tebas / Pol Valero

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Otro contencioso entre la Liga del Fútbol Profesional y el Real Madrid tiene resolución por parte de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, que “ha rechazado la solicitud del Real Madrid para suspender cautelarmente la eficacia obligatoria del ‘Protocolo-Guía ante situaciones de discriminación, violencia o acoso en el ámbito del fútbol profesional’ aprobado por LALIGA para la prevención y actuación frente a este tipo de conductas”.

Faltan argumentos

Según explica la patronal de clubes, el procedimiento tiene su origen en la demanda presentada por el Real Madrid contra el acuerdo aprobado por la Comisión Delegada de LaLiga respecto al Protocolo mencionado. El club madridista solicitó la anulación “al considerar que la adhesión al mismo no podía tener carácter obligatorio y, de forma simultánea”. Por eso, “pidió al Tribunal la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resolvía el procedimiento principal”.

El Tribunal considera que “el Real Madrid no ha justificado la concurrencia de los requisitos necesarios para obtener tutela cautelar y, por tanto, paralizar la aplicación del Protocolo-Guía mientras se resuelve el procedimiento principal (que solicita la nulidad del acuerdo por el que el órgano competente de LaLiga aprobó el Protocolo-Guía)”, según la LFP.

Para la patronal de Clubes “en lo que afecta al fondo de la cuestión, la resolución señala que el Protocolo-Guía ‘ha sido elaborado y aprobado en cumplimiento de dicho precepto legal’, en referencia al artículo 4.5 de la Ley del Deporte, que obliga a las ligas profesionales a contar con este tipo de protocolos y ponerlos a disposición de los clubes para su suscripción, confirmando así que LaLiga no solo actuó con plena habilitación legal sino en cumplimiento de un mandato expreso dado por el legislador en su condición de organizadora de las competiciones de fútbol de primera y segunda división”.

Estatutos

“El Tribunal también rechaza uno de los principales argumentos esgrimidos por el Real Madrid para justificar su petición de suspensión provisional: que cualquier incumplimiento del Protocolo-Guía podría conducir a su no inscripción de cara a la nueva temporada”, subraya la nota informativa ofrecida por la LFP.

En este sentido, el auto concluye que el Protocolo-Guía no altera el régimen de inscripción de los clubes en la competición y (compartiendo los argumentos de LaLiga) recuerda que ese régimen está regulado en los Estatutos de la organización y que estos no pueden modificarse mediante un protocolo, descartando así el riesgo de exclusión de la competición alegado por el club demandante”, destaca.

El Madrid paga

Por último, concluye: “El Tribunal desestima la solicitud de medidas cautelares presentada por el Real Madrid e impone las costas del incidente a la parte demandante. El procedimiento sobre el fondo del asunto continuará su tramitación y el auto puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid”.

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Escuchada la interpretación de la patronal de clubes, se espera que el club madridista haga pública la suya en esas rencillas permanentes entre el organismo de los clubes y la entidad blanca, que llevan tiempo dilucidando sus diferencias en los tribunales.

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