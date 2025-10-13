Tres semanas claves para el proyecto de Xabi Alonso

El Real Madrid retomará las competiciones el próximo domingo en Getafe tras el segundo parón de selecciones. Por delante asoma un calendario complicado, tres semanas en las que jugará seis partidos, uno cada tres días, en los que Xabi Alonso pondrá a prueba su proyecto en la Liga y en la Champions en esta fase de construcción que lleva a cabo.

Derrota en el Metropolitano

El trayecto de los blancos hasta aquí no ha podido ser mejor, primero en la Liga y segundo en la Champions. Sin embargo, hay un lunar importante en esos 10 partidos que ha jugado, la derrota por goleada en el Metropolitano. Un palo amortiguado por las nueve victorias cosechadas, siete en la competición domésticas y dos en Europa.

Xabi Alonso, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ahora vienen rivales mayores, asignatura que el equipo madridista viene suspendiendo desde la temporada pasada. En especial en sus enfrentamientos contra el Barcelona, ante el que perdió los cuatro Clásicos del curso pasado, y al que recibe el día 26 después de visitar Getafe.

Tres títulos perdidos

El 5-2 en casa del Atlético fue continuidad de las derrotas del año pasado ante los rivales top a los que se enfrentó. El Barça le ganó de los tres títulos nacionales en los enfrentamientos directos, derrotándole en los dos cruces de la Liga (0-4 y 4-3), seis puntos sobre los cuatro que le sacó en la clasificación final; en la final de Copa (2-3) y en el de la Supercopa (2-5).

El Valencia, en el Bernabéu, y la visita al Rayo en Vallecas cerrarán sus partidos ligueros antes del tercer parón de selecciones. Cuatro duelos que decidirán si mantiene o no el liderato que ha ocupado en cinco de las ocho jornadas que se han disputado.

Juve y Liverpool

Además, tendrá dos pruebas de fuego en la Champions que medirán también sus opciones. Antes de recibir al equipo de Flick, pasará la Juventus por el Bernabéu. Uno de los grandes de la competición que necesita puntos tras empatar los dos primeros partidos. El equipo que entrena el croata Ígor Tudor es penúltimo (23º) de los que se clasifican para la siguiente fase.

Pero el choque más difícil será en Anfield el 4 de noviembre. Volverá a visitar al Liverpool como el año pasado, donde cayó 2-0. Los reds, segundos en la Premier, no han empezado muy bien en la Champions tras ganar con apuros al At. Madrid (3-2) y caer en casa del Galatasaray (1-0), que le sitúa en el puesto 17.