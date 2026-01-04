Las tres llamadas de Xabi Alonso para pedir fichajes

Carlo Ancelotti se pasó sus últimos meses pidiendo refuerzos que nunca llegaron. Tenía claro el perfil de las incorporaciones que necesitaba un Real Madrid en un proceso de regeneración incompleta. Porque entendía que el cambio de rumbo no podía hacerse sin entender el fútbol como lo que todavía es: un deporte de equipo. Mac Allister, Tonali y Saliba fueron algunos de los nombres que puso sobre la mesa el italiano como un órdago final. No llegó ninguno y fue Carletto el que terminó cambiando de rumbo.

La primera llamada: Zubimendi

Las necesidades no desaparecieron con la llegada de Xabi Alonso, con quien hubo conversaciones sobre qué rumbo tomar. Pero las decisiones estratégicas ya se habían tomado. La principal tenía que ver con la defensa, la parcela en la que más había sufrido el club en la pasada campaña. Así llegaron Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold en una primera ventana que se hizo aprovechando el Mundial de Clubes.

UEFA

La primera llamada de Xabi Alonso tenía un mensaje claro: fichar un mediocentro. Una demanda que lleva estando en la mesa de Valdebebas desde la salida inesperada de Kroos. Una retirada que lo cambió todo en la hoja de ruta de un equipo que sigue dando palos de ciego en la parcela creativa. El nombre de Zubimendi fue el que ocupó la primera posición en la lista de deseos.

El ex de la Real esperó, pero nunca hubo una propuesta formal por parte del Madrid. El tridente de decisiones del Madrid que conforman Florentino Pérez, Juni Calafat y José Ángel Sánchez consideró -sobre todo el primero- que Xabi Alonso tenía herramientas de sobra. Una decisión que se ha demostrado errónea y que está obligando ya a hacer trabajo de mercado con opciones como Kees Smit, mediocentro del AZ Alkmaar. Una carrera en la que también están equipos como el Newcastle.

La segunda y tercera llamadas: Mundial de Clubes e invierno

A esa primera llamada siguió una segunda durante el propio Mundial de Clubes. "Siempre estamos abiertos a mejorar", fue el mensaje deslizado en EEUU y el mismo que repitió en la previa del partido contra el Betis. El pistoletazo de un 2026 que se prevee movido. Aunque quiso apostillar: "Pero tras el Mundial llegaron Franco (Mastantuono) y Álvaro Carreras". Dos fichajes que estaban pactados antes del torneo estival.

EFE

"Estamos atentos por si surgen oportunidades", fue el contenido de la tercera llamada, con motivo de un mercado invernal en el que el capítulo de movimientos parece clausurado después de la salida de Endrick al Olympique de Lyon. Un movimiento que lleva al Madrid a prescindir de un argumento ofensivo que Xabi Alonso ni siquiera ha querido utilizar en sus primeros meses en el banquillo blanco.

Florentino no tiene buen recuerdo de los mercados de invierno, donde tradicionalmente ha tenido malas experiencias. El ejemplo paradigmático es el de Faubert. Además, los 180 millones invertidos en el mercado estival suponen la mayor cifra invertida por el Madrid tras un relevo del banquillo. Finalmente está la necesidad de rendimiento inmediato en un equipo de intereses cruzados. Con todo, Xabi Alonso seguirá abriendo la puerta a refuerzos, una puerta que también sigue abierta para él.