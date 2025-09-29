Tres jugadores rompen el silencio tras la 'manita' que dejó mudo al Madrid

El varapalo del sábado en el derbi madrileño supuso un jarro de agua fría en el madridismo. El malestar de la afición del equipo blanco se hizo patente en redes sociales, donde las críticas a los jugadores y al entrenador fueron feroces.

Tras el dramatismo se esperaban respuestas y disculpas por parte de la plantilla, pero el silencio se apoderó del conjunto blanco. Solo pasadas unas horas han aparecido tres futbolistas para pedir perdón públicamente a los aficionados.

El primero en hacerlo ha sido Dean Huijsen, que el sábado vivió una pesadilla con los continuos centros del Atlético de Madrid al área de Courtois. "Pedir disculpas a la afición por este finde. Seguiremos que nos queda mucho camino", ha escrito el central español en su Instagram. En la misma línea se ha pronunciado Jude Bellingham, también con una historia de Instagram: "Mal día el finde semana y aún queda trabajo por hacer, pero es el momento de centrarse en la Champions League".

No obstante, el que más se ha extendido en su disculpa fue Dani Carvajal. "No fue el resultado que queríamos. Hay cosas que mejorar y somos los primeros en hacer autocrítica. El camino es seguir trabajando, aprender de los errores y levantarnos más fuertes. Tenemos mucha temporada por delante y muchos objetivos por conseguir. Hala Madrid", escribió el capitán del equipo blanco.

Sin mucho tiempo para lamentarse, el equipo blanco tuvo que viajar en el día de ayer hacia Kazajistán, donde este martes afrontará su segundo partido de Champions League, ante el Kairat Almaty. Un duelo en el que, a priori, los blancos parten como grandes favoritos y en el que no podrán titubear si no quieren que lo del sábado se convierta en algo más que una derrota.

Hay mucha expectación con el once que pondrá en liza Xabi Alonso. En el derbi ante el Atlético, el técnico falló a sus principios de meritocracia dejando a Franco Mastantuono en el banquillo para sacar a Jude Bellingham como titular, a pesar de que el inglés tenía una visible falta de ritmo. Ante el Kairat se esperan cambios fruto de las rotaciones, pero el Madrid no puede permitirse un resultado que no sea una victoria.