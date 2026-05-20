Tres jugadores y un quebradero de cabeza para el Real Madrid

Una de las posiciones más pobladas en el Real Madrid es justamente una de las que más dolores de cabeza le está dando al club. Tras fichar a Álvaro Carreras del Benfica a cambio de 50 millones de euros, el conjunto blanco inició el curso con tres futbolistas en la posición, pero ninguno termina de convencer para ser titular por distintos motivos.

No cabe duda que el que mejor rendimiento ha ofrecido cuando ha estado disponible ha sido Ferland Mendy. El problema con el francés es precisamente ese, que casi nunca está disponible. En otra campaña marcada por las continuas lesiones, el lateral solo ha podido disputar 9 partidos entre todas las competiciones para un total de 453 minutos.

Mendy volvió a lesionarse ante el Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su continuidad en el conjunto blanco no estaba asegurada, pero tendrá que quedarse un año más tras sufrir una nueva lesión que le tendrá alejado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses. Mendy pasó por quirófano la semana pasada y el club sabe que no puede contar con él como un efectivo que vaya a estar presente de manera regular durante la temporada.

Algo más claro parece el futuro de Fran García. Con Mendy y Carreras por delante, el jugador nacido en Bolaños de Calatrava partía con desventaja en la lucha por el puesto, pero las lesiones del primero y el mal rendimiento del segundo le han terminado garantizando 14 titularidades.

Fran García firma el quinto gol contra el Betis / Kiko Huesca

Estuvo cerca de salir en el mercado invernal y es el que tiene más papeletas de los tres para dejar el club este mismo verano. A pesar de que ha cumplido cuando le ha tocado jugar, nunca se le ha llegado a considerar un futbolista con calidad para ser titular en el equipo.

El preocupante caso Carreras

La situación más preocupante probablemente la protagoniza Álvaro Carreras. Los 50 millones de euros que se gastó el club hace apenas un año todavía pesan, especialmente viendo el rendimiento del jugador. Su buen inicio de temporada rápidamente se diluyó con partidos como la 'manita' que le endosó el Atlético de Madrid a los blancos en el inicio de Liga.

Álvaro Carreras ha ido a menos desde que llegó al Real Madrid / Europa Press

Se trata de un jugador de 23 años en el que el Real Madrid había depositado todas las esperanzas de cara al próximo lustro y que ha terminado por detrás de Mendy (titular siempre que estuvo disponible) y Fran García en la rotación.

Con contrato hasta 2031 y mucho dinero por amortizar, es obvio que el equipo madridista no piensa en darle salida, pero sí espera un cambio de chip por parte del jugador a partir del próximo curso, especialmente con la llegada de José Mourinho. Por lo pronto, el entrenador portugués ya ha pedido un refuerzo en esa zona, buscando la competitividad que este año apenas ha existido en una posición que vuelve a traer de cabeza al Madrid.