Tres 'fichajes' para el Madrid en el momento más importante

El Real Madrid está vivo y mantiene sus opciones en Champion y Liga, pero es innegable que las sensaciones que ha dejado el equipo en las últimas semanas no invitan al optimismo. El conjunto blanco afronta en los próximos meses un momento clave en la temporada que definirá su futuro a corto plazo.

Sin ir más lejos, el febrero que tiene encima el equipo que dirige Arbeloa no es ni mucho menos sencillo, con visitas al Valencia y a Osasuna en Liga, recibiendo a la Real Sociedad en el Bernabéu y con la eliminatoria de infarto ante el Benfica de José Mourinho en Champions League.

El equipo no está dejando buenas señales en los primeros partidos del nuevo entrenador. El juego del equipo no ha cambiado demasiado respecto a lo que se vio con Xabi Alonso y, para colmo, las lesiones y sanciones tampoco ayudan.

Arbeloa con gesto serio / AP

Ante el Valencia, ni Jude Bellingham ni Vinicius Jr estarán disponible. El inglés, de hecho, se perderá todo el mes de febrero, en lo que supone una baja significativa por su nivel, a pesar de que el equipo logró mejores resultados cuando el centrocampista estaba ausente.

Sin embargo, la zona que más ha sufrido por las lesiones ha sido la defensa. Prácticamente toda la zaga ha tenido percances físicos en lo que llevamos de temporada. En las últimas semanas, jugadores como Huijsen o Asencio han tenido que forzar y disputar los partidos con riesgo de sufrir una lesión todavía mayor ante la ausencia de efectivos en la zona.

Tres fichajes

Lo más positivo para Álvaro Arbeloa es que el inicio de esta nueva semana ha traído buenas noticias a los entrenamientos. Hasta tres jugadores se entrenan ya con el grupo sin aparentes problemas y apuntan a estar disponibles para el próximo partido liguero ante el Valencia.

Sorloth y Rüdiger, durante la disputa de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético / EFE

Se trata de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. El lateral derecho lleva dos meses alejado de los terrenos de juego por una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, mientras que el central alemán y el lateral francés se lesionaron en el partido de Supercopa ante el Atlético de Madrid.

Con estos tres 'fichajes', el Real Madrid recupera a tres jugadores con posibilidades de ser titulares. Hasta el momento, Arbeloa ha optado por dos futbolistas fuera de posición como Camavinga y Fede Valverde en los laterales, aunque en la izquierda el titular sigue siendo Carreras.

Trent Alexander-Arnold se retiró lesionado durante el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid / EFE

Trent podría regresar a la titularidad en el lateral diestro, permitiendo que Fede Valverde recuperara su puesto en el centro del campo y que Arda Güler adelantara su posición para cubrir la baja de Bellingham. El ex del Liverpool no ha encontrado regularidad y su fichaje, hasta el momento, es una decepción.

Por su parte, la reaparición de Rüdiger se antoja fundamental. Mientras el equipo espera a su mejor central (Militao), el Madrid necesita un líder en defensa. Asencio ha cumplido en sus minutos, dejando luces y sombras, pero el nivel de Huijsen se encuentra en un momento muy bajo, con la afición señalando al futbolista con pitos en el último partido ante el Rayo. Arbeloa gana piezas, pero necesita mejorar urgentemente el juego del equipo.