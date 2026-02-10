Tres destinos para Carvajal

Dani Carvajal es el último superviviente de un equipo mítico que ha reescrito la historia del Real Madrid. El capitán lleva dos temporadas torturado por las lesiones, pero superada la última no aparece en las alineaciones habituales del equipo blanco. El motivo, ese supuesto divorcio con Arbeloa que le relega al ostracismo.

Arbeloa y Carvajal en un entrenamiento en 2015 / EFE

Le quitó el puesto

Filtran desde dentro del vestuario que el jugador y el técnico apenas se dirigen la palabra. Coincidieron tres años en la plantilla madridista, en el que el de Leganés le quitó el puesto para ser titular habitual. En la 15-16 jugó 21 partidos más (9-30); en la 14-15, 8 (35-43) y en la 13-14, 15 (30-45). Arbeloa se adaptaba bien al puesto de central y arañaba partidos en esa demarcación.

Pero al margen de aquella rivalidad deportiva, ahora es Arbeloa el que manda y considera que Carvajal no tiene nivel para jugar después de tantas lesiones. “Le mejor en los entrenamientos, pero no pienso correr ningún riesgo”, se justifica para dejarlo un partido tras otro sin jugar y van 5 de 7, y los dos en los que salió apenas jugó 15 minutos.

Carrera brillante

Con este panorama, Carvajal empieza a pensar en la posibilidad de buscarse un destino y abandonar el equipo de su vida. A sus 34 años tiene posibilidades de buscar sitio en una competición donde se le reconozcas los méritos a una trayectoria exitosa. Ha ganado 27 títulos con el Real Madrid y es uno de los seis jugadores que más Champions League tiene en su palmarés, seis.

Termina contrato el 30 de junio y empieza a plantearse la posibilidad de abandonar el Real Madrid, sobre todo si Arbeloa sigue al frente del equipo. ‘The Athletic’ especula con tres posibles destinos: Qatar, donde se reencontraría con su cuñado Joselu; Arabia Saudí, donde podría coincidir con excompañeros como Cristiano Ronaldo y Benzema, o la MLS estadounidense, donde juegan otros ex como Reguilón o James Fernández.