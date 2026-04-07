Los tres cracks del Madrid apercibidos ante el Bayern: ¡Hasta seis apercibidos!

Llegó el gran momento de la temporada, llegó el momento donde se deciden los títulos. El Real Madrid se dejó media Liga en Mallorca, pero la Champions League sigue viva. Los blancos se enfrentarán al Bayern de Múnich en unos cuartos de final que medirán de verdad el nivel del equipo de Arbeloa.

El equipo alemán es el gran favorito de la eliminatoria e incluso para ganar la orejona, pero el Madrid espera poder repetir los dos grandes partidos que jugaron ante el Manchester City. Eso sí, Álvaro Arbeloa deberá ir con cuidado, ya que tiene a seis futbolistas en riesgo de perderse la vuelta en el Allianz Arena si reciben una amarilla.

Entre estos jugadores se encuentran los tres grandes baluartes del conjunto blanco: Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Cada integrante del tridente ha visto dos amarillas en lo que llevamos de Champions y no jugarían el siguiente encuentro si la ven en el Bernabéu.

Vinicius y Mbappé celebrando un gol en Champions ante el Olympiakos / Agencias

Las amarillas se 'borran' a partir de semifinales, por lo que si alguno de ellos se 'salva' en Madrid y la ve en Múnich, quedaría suspendido para el primer encuentro de las semifinales ante el ganador del Paris Saint-Germain - Liverpool.

Además de los tres cracks blancos, también están apercibidos hasta tres jugadores más y todos son titulares para Arbeloa. Aurelien Tchouameni y Dean Huijsen han visto dos tarjetas en estos 12 encuentros de Champions y Álvaro Carreras ha visto cuatro. El primer ciclo de sanción está en las tres amarillas, pero a partir de ahí es cada dos.

Cualquier baja inesperada para Múnich podría ser muy preocupante para Arbeloa. Aunque algunos aficionados achacaron la derrota blanca ante el Mallorca a varios de estos apercibidos. Lo claro es que más de medio once titular del Real Madrid está a una amarilla de no jugar el partido en Alemania o incluso una posible ida de las semifinales de la Champions si la hubiera en la vuelta ante el Bayern de Múnich.