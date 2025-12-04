Trent, un fichaje del Real Madrid que sigue decepcionando

Trent Alexander Arnold no logra despegar en el Real Madrid. Ni sus actuaciones convencen ni su estado físico le permite ganar tiempo para adaptarse a su nueva realidad y explotar en el club blanco. En un partido plácido para el real Madrid en el campo del Athletic Club, la felicidad no pudo ser completa.

En un choque con Nico Williams el exdefensa del Liverpool salió malparado y se tuvo que ir cabizbajo tras sufrir lo que aparenta ser una nueva lesión muscular.

En Bilbao, Trent sumaba su undécimo partido oficial como jugador del Real Madrid. Hasta ahora ha sumado con 392 minutos de intrascendencia total.

Güler, sustituido por Trent durante el partido frente al Liverpool. / JON SUPER / AP

En estos encuentros Trent ha sumado dos asistencias y no se ha estrenado como goleador. Más allá de las estadísticas, lo más preocupante para el conjunto blanco es que su intensidad defensiva y seguridad atrás ha dejado mucho que desear.

Ni los problemas físicos de Carvajal que le han dado más minutos de lo esperado le han permitido cumplir con las expectativas de su fichaje. En el Liverpool mostraba mucha calidad para golpear el balón y generar peligro ofensivo pero a cambio era muy vulnerable en la fase defensiva.

En el Real Madrid está pasando más que desapercibido y esta ya es su segunda lesión del curso tras estar más de un mes de baja entre mediados de septiembre y inicios de noviembre.

Trent Alexander-Arnold, en un partido con el Real Madrid / Mariscal / EFE

Los problemas musculares de Trent son un problema añadido a su falta de adaptación. El Real Madrid apostó por un jugador con evidentes cualidades técnicas pero su nula capacidad para rebelarse le está condenando a ser un fichaje fallido.

En el fútbol todo puede cambiar con dos partidos buenos ya que la memoria es muy efímera pero ahora mismo Trent parece haber entrado en una dinámica muy negativa. Ni las lesiones ni su falta de chispa ayudan. En el Real Madrid ya dudan de si la apuesta por el inglés fue la idónea.

Fede Valverde ya ha demostrado que de '2' aporta fuerza, intensidad, potencia y recorrido, además de una capacidad indiscutible para ganar duelos. Son precisamente todas las cualidades que Trent no está exhibiendo en el Real madrid. Su rendimiento es hasta ahora una de las decepciones de La liga.