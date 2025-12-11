Tremendo vacile del City al Madrid con Pep como protagonista: "Yo soy tu padre"

El Manchester City ha desatado un incendio en redes tras derrotar ayer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No fue solo el 1-2 que volvió a dejar a los blancos tocados: fue el tremendo vacile posterior. Un día después del encuentro, este jueves por la mañana, la cuenta oficial del club inglés publicó una imagen de Pep Guardiola acompañada de una frase demoledora: “Yo soy tu padre”. Un guiño directo a Star Wars… y un dardo envenenado al madridismo.

El mensaje no es casual. Ayer, Guardiola volvió a salir victorioso del Bernabéu, un estadio donde acumula siete triunfos como entrenador, más que cualquier técnico en la historia moderna. Con Barcelona, Bayern y ahora City, el catalán ha convertido Chamartín en uno de sus territorios más rentables. Y el departamento de comunicación del club inglés no dejó pasar la oportunidad de convertir esa estadística en meme viral.

El tuit explotó al instante: miles de interacciones, debate encendido y una mezcla de indignación blanca y euforia citizen. La imagen de Pep, seria y dominante, reforzaba todavía más el mensaje: Guardiola como figura casi paternal sobre el Madrid en Europa.

El vacile cobra aún más sentido con lo que rodeó al partido. En la rueda de prensa previa, Pep ya había mostrado respeto por el Madrid y por su entrenador, pero su 'consejo' a Xabi Alonso no gustó a los merengues que lo vieron como una provocación y un pulso a Florentino. Y en la posterior, tras el triunfo recordó el 2-6 con el FC Barcelona y dejó algun dardo a los colegiados del encuentroa firmando que "no tuvieron ... de pitar el penalti".

En plena tormenta sobre el juego del Madrid y con la afición cuestionando el rumbo del equipo, el gesto del City cayó como sal en la herida. El club inglés no solo se llevó la victoria: se llevó el momento viral de la noche, coronando a Guardiola como el Darth Vader del madridismo.