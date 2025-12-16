El tremendo 'palo' de Saúl al Real Madrid: "No tiene afición"

PSG y Flamengo se disputan este miércoles a las 18 horas el último gran título del año 2025, la Copa Intercontinental. En el cuadro brasileño, flamante campeón de la Copa Libertadores, se encuentra el ex del Atlético Saúl Ñíguez, que ha lanzado un palo tremendo al rival de la capital, el Real Madrid.

"Flamengo es más que el Madrid. En realidad, el Madrid no tiene afición. El Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y se le conoce en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada. En cambio, vas a Maracaná, un estadio emblemático y está siempre lleno", apuntó el futbolista de 31 años en una entrevista concedida a 'AS'.

A un partido del triplete

Saúl, que no ha logrado hacerse un hueco en los planes de su excompañero Filipe Luís, pues solo ha disputado 22 partidos este curso, ha ganado dos títulos en su primer año en Brasil, la ya mencionada Libertadores y el Brasileirao. Sin embargo, lo que más le ha impresionado es la pasión con la que se vive el fútbol. "Fuera de casa, el campo está llenó de hinchas de Flamengo. Hace poco jugamos contra Sport Recife y nos mandaron a otro estadio porque si no nuestra afición no entraba. Y eso que estamos hablando de un vuelo de tres horas y media de duración", explicó el canterano atlético.

El exfutbolista también del Sevilla o del Rayo Vallecano no solo ha menospreciado a la afición del Real Madrid, también a la del máximo rival de Flamengo este año, Palmeiras, con quien el 'Mengao' ha competido en los dos torneos principales. "Vas a Lima y nuestra afición lo llena al 100%. Y luego ves que la de Palmeiras no lo llena... Dices: 'Esta sí es una afición grande'", detalló el centrocampista.

Antes de cerrar el año, Saúl tiene ante sí la oportunidad de ganar el triplete con el club de Río de Janeiro, aunque no será nada sencillo, pues espera en la final de la Intercontinental el mejor club de 2025, el PSG de Luis Enrique, con quien coincidió en la Selección.