'Traspié' para Mbappé: peligran los 55 millones que reclama al PSG

Contados son los días con noticias positivas para Mbappé desde que firmó por el Real Madrid. Tras la dura derrota ante el Barça en la Supercopa, el galo recibe otro palo, esta vez directamente vinculado al dinero que reclama al PSG en concepto de primas y salarios impagados de la temporada anterior.

La Federación Francesa de Fútbol desoyó la petición de la abogada de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, de elevar a la UEFA la causa con el PSG por los 55 millones de euros que, según el club parisino, el jugador perdonó. La FFF no envió toda la documentación requerida a la UEFA, y esta no analizará el caso ni aplicará sanciones al conjunto francés. En esta línea, la defensa de Mbappé contactó con la Federación Francesa de Fútbol para manifestar que el caso debía pasar a ser asunto de la UEFA, siguiendo así la vía deportiva. La parte demandante reclamaba que, de acuerdo al reglamento del organismo europeo, podría serle aplicadas sanciones al PSG al no deber contar con pagos pendientes a sus trabajadores.

A todo esto, en la línea que ya siguió la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Francesa de Fútbol hizo lo propio y no se 'mojó' sobre el asunto teniendo en cuenta que había un fallo aún por oficializarse del tribunal de París. La postura del PSG es clara: se mantienen en que Mbappé acordó con Al Khelaifi condonar los 55 millones. ¿El problema? Que el jugador apela que no hay documentos ni contratos firmados que sirvan como pruebas y puedan evidenciar la existencia de ese pacto. Es pronto para dilucidar el desenlace de esta trama. La justicia, en unos meses, dictaminará su resolución en el conflicto económico que enfrenta al club parisino y al jugador internacional con Francia.

Mientras tanto, Mbappé sigue en pleno proceso de adaptación en un Real Madrid que no vive sus mejores días. El francés dejó este verano la capital francesa como agente libre, y este fue, precisamente, uno de los nacimientos del conflicto que ya arrastran entidad y jugador desde hace tiempo. El '9' madridista deberá esperar para conocer el veredicto de su petición, y saber, por tanto, si finalmente se hará con el montante que reclama.