El 'trash talkings' de Vinicius y Bellingham en el Clásico: "Ni con Negreira"

El Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu fue el más polémico y caliente de los últimos años. Varios motivos condujeron a que los jugadores del Real Madrid se tomasen este encuentro como una final: las palabras de Lamine Yamal, los cuatro Clásicos perdidos la temporada pasada, vieron al Barça tocado por las lesiones...

Un coctel que terminó con unos jugadores blancos sobreexcitados celebrando la victoria y con unos futbolistas blaugranas furiosos por la derrota. Todo desembocó en una gran tangana final y muchas amarillas enseñadas al aire.

Este lunes por la noche, Movistar + ha mostrado varias imágenes y secuencias inéditas del Clásico en el programa El Día Después. Con claro protagonismo de los futbolistas del Real Madrid, que se los notaba especialmente picados y vacilando mucho a los culers, viendo su superioridad sobre el verde. Un encuentro lleno de 'trash talking'.

Bellingham se acuerda de Negreira

Uno de los grandes protagonistas fue Jude Bellingham, tanto en lo deportivo como fuera de ello. El inglés marcó un tanto y dio la asistencia del primero, demostrando que ha vuelto a su mejor nivel. En una de estas acciones, el Barça pedía una tarjeta roja por una entrada a Pedri.

El canario estaba en el suelo cuando el inglés se acercó a por él y le tiró del pelo. El Barça pedía la cartulina y Bellingham, al escuchar las protestas, se dirigió al colegiado: "Ni con Negreira". Lo repitió dos veces.

El inglés podría ser sancionado por un feo gesto

Bellingham también fue protagonista de otra acción menos deportiva. Las cámaras lo captaron repitiendo un gesto hacia su entrepierna, acompañado de una mueca desafiante, una maniobra muy similar a la que el año pasado le costó una multa de 25.000 libras y una suspensión en suspenso por parte de la UEFA durante la Eurocopa 2024, tal y como recuerda The Sun.

El inglés repitió el gesto que le costó una sanción en la Eurocopa / AGENCIAS

En aquel momento, el futbolista lo justificó como una broma privada dirigida a unos amigos que estaban en la grada. Una explicación que ahora vuelve a ponerse bajo la lupa, dado el contexto y el grado de provocación que se vivía sobre el césped del Santiago Bernabéu. Por ahora, queda por ver si LaLiga toma cartas en el asunto o si el episodio quedará, de nuevo, en una advertencia informal.

Ferran picó a Vinicius antes del penalti

Otra de las imágenes mostradas por Movistar fue la conversación entre Ferran Torres y Vinicius Jr. antes del lanzamiento de penalti de Mbappé. Los blancos podían meterse 3-1 al inicio de la segunda parte cuando se señaló un penalti por manos de Eric Garcia.

El valenciano intentó desestabilizar al brasileño antes del lanzamiento, recordándole que ha perdido protagonismo en el Madrid: "¿Ya no los tiras tú?". El madridista solo contestó: "Eso me da igual. Los tira Kylian".

Vinicius reaccionó tranquilo, algo que cambiaría unos minutos después cuando Xabi Alonso lo sustituyó. Una de cal y otra de arena para el brasileño que nunca deja indiferente a nadie.

"Eres un llorón"

Menos tranquilo reaccionó Vinicius tras un pique con Pedri. El canario protestaba una falta cuando el brasileño se marchó enfadado y le recriminaba la jugada: "Llorón, siempre habla. Llorón, deja de hablar, habla aquí, llorón".

El partido de Vini terminó en el minuto 70 cuando Xabi Alonso lo substituyó con 2-1 en el marcador. El jugador se marchó furioso y sin entender la decisión. Con gestos de desaprobación y soltando su insignación por la boca se marchó mientras abandonaba el césped. Un enfado televisado con Xabi Alonso, que no acudió a darle la mano tras el cambio.