Los trámites que deberá cumplir Asencio para recuperar su carné: un curso de arrepentimiento de 20 horas

El delito de Raúl Asencio bajo el volante ha salido finalmente a la luz este 2 de setiembre de 2026. Un juez de Gran Canaria ha condenado al defensa del Real Madrid Raúl Asencio a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol, según adelantó este miércoles el periódico Atlántico Hoy.

La multa, inicialmente, era de 12 meses, pero al parecer Asencio reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía en el juicio rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana. El 19 de agosto, Asencio acudió a la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana para expresar su arrepentimiento.

Pero finalmente, su caso ha salido a la luz. El Real Madrid era consciente de lo sucedido pero lo mantuvo en privado, con el jugador, a ser un caso externo a lo deportivo. Asencio, que tiene otro juicio pendiente por difusión de contenido sexual, que lo arrastra desde hace más de un año, ahora se enfrenta a unas semanas complicadas, apartado del equipo y preparado para cumplir un procedimiento pesado, pero merecido.

20 horas de curso de la DGT

Además de la multa impuesta, y de quedarse sin carnet de conducir, Asencio deberá realizar un curso de sensibilización y reeducación vial para poder recuperarlo. El Curso de Sensibilización y Reeducación Vial combina clases teóricas sobre seguridad vial con dinámicas de grupo psicológicas centradas en debatir las conductas de riesgo al volante.

La parte con mayor impacto del programa consiste en la participación de psicólogos-formadores y el testimonio real de víctimas de accidentes de tráfico. A través de estos debates y relatos en primera persona sobre las secuelas físicas, emocionales y familiares de los siniestros, se busca concienciar al conductor, fomentar la empatía y provocar un cambio de actitud definitivo para evitar la reincidencia antes de expedir el certificado de aprovechamiento obligatorio.

En el caso de Asencio, como la retirada del permiso es por un periodo de ocho meses, inferior a dos años, no tendría que volver a realizar el examen teórico de la DGT. Será suficiente con acreditar que ha completado satisfactoriamente el curso exigido.

La formación tiene una duración de 20 horas y debe realizarse en uno de los centros que cuentan con autorización de la DGT. El importe de esta formación suele situarse aproximadamente entre los 300 y los 450 euros, dependiendo tanto de la comunidad autónoma como del centro en el que se lleve a cabo.

Descartado por Mourinho

Además de los dos juicios, a Raúl Asencio se le comunicó hace un mes y medio que no entra en los planes de José Mourinho. Así se lo ha hecho saber el nuevo entrenador del Real Madrid al jugador y su entorno. El defensa central de 23 años ha pasado en apenas dos temporadas de gran esperanza de la cantera madridista a transferible para hacer espacio a un nuevo refuerzo para el eje de la defensa, aunque finalmente no ha salido al mercado.

Raúl Asencio fue una apuesta de Carlo Ancelotti en la temporada 2024, cuando las casi perennes lesiones entre los defensas centrales de la primera plantilla madridista le obligaron a mirar al filial, un hecho poco habitual en el Real Madrid.

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El Real Madrid le abrirá un expediente. Valorarán la gravedad de los hechos y los impactos en cuanto a imagen. Se puede enfrentar a la misma multa que Tchouameni y Fede Valverde, que se les impuso un castigo de 500.000 euros.