Álex Silvestre desvela cómo trabaja Bertrand Sonnery-Cottet, el especialista que ha revisado la rodilla de Mbappé

Kylian Mbappé atraviesa un momento delicado tras confirmarse un esguince en su rodilla izquierda. Sin embargo, algunos especialistas advierten de que podría derivar en una lesión más grave en el ligamento cruzado posterior si se fuerza la zona.

Ante el dolor persistente, el internacional decidió viajar a Francia para consultar con el especialista Bertrand Sonnery-Cottet y obtener una segunda opinión fuera de España. El médico le habría recomendado detener su actividad de forma indefinida para evitar complicaciones mayores, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su disponibilidad en el tramo decisivo de la temporada.

Sobre este especialista habló Álex Silvestre en 'El Chiringuito' y explicó algunos detalles de su forma de trabajar y la relación que mantiene con los jugadores que pasan por sus manos. El periodista contó que había estado hablando con personas del entorno de Mouctar Diakhaby, defensor del Valencia CF, quien sufrió una lesión muy grave y decidió tratarse con este mismo doctor.

Según el colaborador del programa, el caso del central fue especialmente duro, hasta el punto de que en un primer momento existían dudas sobre si podría volver a jugar al fútbol. En ese contexto, el especialista francés asumió su tratamiento y se implicó directamente en todo el proceso de recuperación tras la operación.

Silvestre también destacó que el médico no se limita únicamente a realizar la operación, sino que mantiene un seguimiento constante de los jugadores a los que trata y le da mucha importancia a la mente.

"Es un médico que está muy pendiente de la parte psicológica. De hecho, se rodea de un equipo de psicólogos que ayudan a los jugadores a llevar todo el proceso hasta la recuperación. No solo te opera y luego ya te trata tu club o otro médico, sino que está en continuo contacto con la persona a la que ha operado", declaró el tertuliano.

El seguimiento, según explicó, es constante incluso después de la operación: "Le hizo ir cada mes a Francia a Diakhaby para revisarle, para hablar con él y ver cómo estaba después de la operación".

Además, Silvestre señaló que el doctor cuenta con una amplia experiencia con deportistas de élite. Entre los futbolistas que han pasado por sus manos o han consultado con él se encuentran Ansu Fati, que consultó con él y siguió parte de su tratamiento por problemas en la tibia, o el delantero sueco Zlatan Ibrahimović, además de otros futbolistas de ligas europeas y deportistas de disciplinas como el esquí.