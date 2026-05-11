La tormenta que amenaza con agravar la crisis del Madrid

El Real Madrid perdió el Clásico, LaLiga y dejó una imagen muy pobre en el Spotify Camp Nou. Fue la confirmación de una temporada nefasta para los blancos, un día para olvidar en una semana negra y una campaña que ha hecho que el proyecto ideado por la cúpula se tambalee... Y, sin embargo, lo peor está por llegar.

El conjunto blanco se enfrentará este jueves a un verdadero juicio público. Con el Santiago Bernabéu como escenario y el partido ante el Real Oviedo como excusa, a partir de las 21:30h se desatará un infierno para los componentes del equipo madridista en su propia casa.

Vinicius Jr pide perdón al Bernabéu tras un gol con el Real Madrid. / J.J.Guillen / EFE

El caldo de cultivo que se ha cocinado a lo largo de toda la temporada y la tensión que ha provocado lo que ha sucedido en las últimas semanas tendrá su explosión definitiva en un día marcado en rojo por el madridismo. La afición tendrá una gran oportunidad de mostrar su descontento y todo apunta que será una de las mayores pitadas que se recuerdan en el feudo blanco.

Nadie está a salvo

Habrá grandes señalados ese día, pero absolutamente nadie estará a salvo. Desde Florentino Pérez a los jugadores, pasando por Arbeloa, el enfado entre la afición es extensible a todos los que componen el club.

Mbappé vive sus momentos más duros en el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

A pesar de todo, si hay un futbolista que ha provocado la ira del madridismo en las últimas semanas, ese es Kylian Mbappé. Sus vacaciones públicas mientras el equipo atravesaba una crisis de resultados, su aterrizaje solo 10 minutos antes de que el Madrid jugara ante el Espanyol, sus inoportunas carcajadas en plena debacle por la pelea entre Tchouameni y Fede Valverde y su publicación animando al equipo después de que el Barça marcara el 2-0 en el Clásico han ido desgastando su imagen frente a la afición.

El '10' del equipo madridista ha quedado marcado. Su presencia ante el Oviedo sigue siendo una incógnita. No estuvo en el Clásico por molestias de última hora y Arbeloa ni siquiera supo qué contestar en rueda de prensa al ser cuestionado por el internacional francés. Si está en el campo o en la grada, no se librará de las hostilidades.

Pedri y Vinicius Jr duarnte el Barça-Real Madrid de LaLiga 2025/26 / VALENTÍ ENRICH

Pero Mbappé no será el único. Prácticamente toda la plantilla será señalada públicamente. Eso incluye a estrellas como Vinicius o Bellingham, pero también a jugadores cuyo rendimiento ha dejado mucho que desear como Camavinga y otros que han protagonizado episodios impropios de un club del nivel del Real Madrid, como Tchouameni y Fede Valverde.

Florentino mueve ficha

Mientras la tormenta amenaza con agravar considerablemente la crisis del Madrid y abrir una grieta todavía mayor entre la plantilla y la afición, Florentino se prepara para un verano en el que se le exigirán movimientos importantes.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El presidente del conjunto blanco nunca ha estado a favor de una revolución. Su confianza en la plantilla y las estrellas sigue vigente y ahora mismo su gran preocupación no es otra que acertar con el próximo entrenador, que reemplazará a Arbeloa este mismo verano.

Según explicó la cadena SER, este lunes Florentino informará a los miembros de la junta de cómo está la situación respecto al banquillo y las opciones que se manejan. José Mourinho es a día de hoy el gran favorito para hacerse con el cargo y sería una sorpresa que el elegido no fuera el portugués.