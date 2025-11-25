El toque de Valdano a Xabi Alonso: "Los dibujos sin nombres no sirven para nada"

Xabi Alonso ha quedado seriamente tocado tras el empate ante el Elche y el entorno blanco empieza a no creer en su proyecto. Para Jorge Valdano, el entrenador actual de los blancos deberá aguantar la presión porque ha llegado a un club en el que solo le vale ganar: "Bienvenido al Real Madrid. Si haces muchos cambios eres un revolucionario. Si no haces cambios eres un inmovilista. Este club es muy incómodo. Se lleva muy mal con la derrota... con los empates", aseguró en 'Movistar'.

Para Valdano, Xabi Alonso está apostando por un dibujo concreto que utilizó en el Bayer Leverkusen, pero que quizás en esta plantilla del Madrid no funciona: "El dibujo de Xabi Alonso ante el Elche es un dibujo que resulta familiar, que ya empleaba en el Bayer Leverkusen asiduamente. Pero los dibujos sin nombres propios no sirven absolutamente para nada. Como decía César Luis Menotti, 'son números de teléfono'", comentó.

Para el exentrenador, la clave del naufragio blanco está en el centro del campo, incapaz de generar fútbol y muy desactivado con los jugones de arriba: "Xabi Alonso no acaba de encontrar en el medio del campo jugadores que le den criterio y fluidez al equipo, y yo creo que eso los castiga atrás y adelante. Arda Güler, que se ha ganado el aprecio esta temporada porque con continuidad ha demostrado que está francamente bien, está condenado ahora a jugar unos metros más atrás... y eso lo desconecta de Mbappé".

Además, Valdano cree que el ruido del entorno blanco está aportando nerviosismo a un proyecto que no arranca: "Siempre hay una cadena de consecuencia que no deja que el equipo se termine de asentar. Eso, y además todo lo que rodea al club y a Xabi Alonso, que desde fuera da la sensación de que es francamente incómodo jugar bajo esta presión".