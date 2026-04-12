¡Toni Kroos volverá al Real Madrid!

Han pasado ya casi dos años desde que Toni Kroos se retirara del fútbol profesional, pero su marcha dejó secuelas que todavía perduran en el Real Madrid. El conjunto blanco perdió con el alemán un liderazgo y unas cualidades sobre el campo que a día de hoy todavía añora, especialmente después de que Luka Modric también dijera adiós para poner rumbo al Milan.

Sin embargo, según apunta el Diario AS, el exfutbolista podría estar cerca de regresar al club en el que se convirtió en una leyenda. El medio informa que el Real Madrid está preparando su vuelta de cara al próximo curso, si bien todavía no está claro el rol que tendrá.

Toni Kroos, con la camiseta del Real Madrid / EFE

Obviamente, no será como futbolista, pero Kroos tendrá un papel en la estructura deportiva del equipo de cara a la siguiente campaña. En este periodo, el alemán ha continuado viviendo en la capital española, donde tiene su vida hecha y además ha abierto la Toni Kroos Academy, con la que incluso llegó a jugar un amistoso en Valdebebas contra el equipo benjamín del Real Madrid.

"Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel", escribió Kroos en el comunicado en el que anunciaba su retirada.

Kroos celebra un gol con VinIcius durante la final de la Champions entre Real Madrid y Borussia Dortmund / EFE

En total fueron 10 temporadas en el conjunto blanco, al que llegó procedente del Bayern de Múnich por solo 25 millones de euros. Disputó 465 partidos con el equipo madridista, anotando 28 goles y alzando un total de 22 títulos, entre los que destacan cuatro Champions League y cuatro ligas españolas.

Ahora, Kroos regresará al Real Madrid con la intención de poner su granito de arena en un proyecto que a nivel deportivo ha dejado mucho que desear desde su marcha. Los blancos solo tienen la Champions League como opción de levantar un trofeo en lo que queda de una temporada que tiene toda la pinta de ser la segunda sin títulos importantes para un club que no está ni mucho menos acostumbrado a ello.