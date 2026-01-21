Toni Kroos: "Al que no le hayan pitado en el Bernabéu no es un gran jugador"

El Real Madrid parece haber dejado atrás el peor momento de la temporada gracias a las victorias ante Levante por 2-0 y frente a Mónaco por 6-1, después de que la afición merengue estallara contra sus jugadores y presidente tras perder la final de la Supercopa de España frente al Barça y caer en Copa del Rey contra el Albacete.

No obstante, Toni Kroos, leyenda del conjunto madridista, valoró el momento actual de su ex equipo en el pódcast que comparte con su hermano Félix Kroos, 'Einfach mal Luppen', recordando los malos momentos que vivió él como jugador blanco, pese a vestir la elástica del Madrid en una época dorada, y comparando aquellas etapas con esta campaña.

Toni Kroos, tras retirarse del fútbol / Redes

"Yo también caí eliminado de la Copa contra un tercera"

Uno de los momentos más controvertidos se produjo el pasado sábado cuando parte del público del Santiago Bernabéu profirió una sonada pitada contra algunos jugadores, principalmente Vinicius y Bellingham, aunque Toni Kroos resta importancia al asunto: "Un jugador al que no le hayan pitado en el Bernabéu no es un gran jugador". De hecho, la del germano es una voz autorizada, pues como él mismo relata en 2019, en el 1-4 del Ajax, "también percibí algunos pitos hacia mi persona". Eso sí, aclara que "si ya te pitan antes del partido, no hace más fácil lograr lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien. Es la dinámica actual, que no es buena, de la que solo se sale a base de resultados, actitud y juego. Todos lo hemos vivido".

Sobre si esta costumbre es positiva o negativa, el teutón también dedica unas palabras: "Se puede decir que esto es el Real Madrid, probablemente no su mejor cara. Pero describe bastante bien lo que significa estar aquí, firmar aquí. Ya sea con la prensa o con los aficionados, rara vez se carga contra jugadores pequeños". El ganador de seis Champions concluye que "siempre se elige a los grandes nombres, para bien y para mal".

Además, recuerda que en su etapa no todo fue siempre tan bonito como ahora se recuerda: "Yo también caí eliminado de la Copa contra un tercera. Ahora estamos lejos de que todo esté bien, pero incluso esa generación dorada pasó por horas bajas". De esta manera y haciendo referencia a cuando el Alcoyano acabó con las aspiraciones del club blanco de alzar la Copa del Rey, uno de los jugadores con más títulos en la institución presidida por Florentino Pérez apela a la cordura y a la unidad en los momentos malos.