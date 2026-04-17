Toni Kroos ataca el estilo del Barça de Flick: "Así no ganarán la Champions"

Toni Kroos ha vuelto a escena. El alemán, retirado desde 2024, analizó en el canal de Youtube que tiene junto a su hermano, Luppen TV, la eliminación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, dejando varios recados directos al modelo de juego de Hansi Flick.

Kroos no esquivó la pregunta incómoda sobre a quién prefería en la eliminatoria: "¿No podían perder los dos? Por mis diez años en el Madrid, no quiero que gane ninguno. Pero si tenía que elegir, mejor el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar".

El excentrocampista del Real Madrid también hizo un análisis futbolístico. Su lectura es clara: el Barça fue superior hasta que el contexto lo devoró. "Creo que el Barça era mejor equipo, pero jugar tanto tiempo con uno menos es muy difícil. El Atleti sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida y la expulsión, lo tenía todo de cara", señaló.

Pero el momento que más se ha viralizado de su intervención llegó al hablar del sistema azulgrana. Kroos señaló directamente una debilidad estructural que, en su opinión, se repite: "Cuando defiendes así y dejas tantos espacios atrás, pasan estas cosas. Incluso las expulsiones para evitar un mano a mano. La defensa está muy expuesta. Ya les pasó el año pasado y ahora otra vez. Si no cambian esa forma de jugar, no van a ganar una Champions".

Además, el alemán también dejó una reflexión sobre el propio Atlético: "Creo que no va a ganar la Champions. Hay equipos que juegan mejor que ellos".

Su regreso al Real Madrid

Mientras reparte análisis, Kroos podría estar preparando su regreso al Real Madrid, esta vez en los despachos. Tras dos años retirado, su figura sigue muy presente en el club, que valora incorporarlo a su estructura deportiva de cara a la próxima temporada, según adelantó el Diario AS.

Se trataría de una incorporación mediática y estratégica que, según la información Ondacero, funcionaría como un enlace entre el presidente, Florentino Pérez, y los futbolistas.