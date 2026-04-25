Toni Freixa da una lección al madridismo por el fracaso en Champions: "La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia"

La expulsión de Camavinga sigue siendo protagonista del debate futbolístico. El centrocampista francés vio la tarjeta roja ante el Bayern de Múnich tras agarrar el balón con la mano y provocar una falta en el centro del campo, en el minuto 86 del encuentro. Una decisión que condicionó el desenlace del partido: el Real Madrid se quedó en inferioridad numérica y, acto seguido, llegaron los goles de Luis Díaz y Olise.

El club blanco mostró su malestar, tanto durante como después del partido, reclamando con dureza contra la expulsión. Desde el Madrid consideran que la sanción fue desproporcionada y no se ajusta al reglamento. Sin embargo, no es la primera vez que Camavinga ve tarjeta por una acción de este tipo: ya fue amonestado en el pasado por despejar el balón con el juego detenido.

Tras la derrota, el propio jugador asumió públicamente su error a través de las redes sociales: "Asumo mi responsabilidad. Pido perdón a mi equipo y a todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", escribía el francés en un comunicado.

"Es una lección"

En el pódcast de 'Solo para Culés', de Chiringuito Inside, se analizó el encuentro entre el Bayern y el Real Madrid (4-3) y la eliminación de los de Arbeloa. Jota Jordi, tertuliano del Chiringuito y presentador del programa, Toni Freixa, excandidato a las elecciones del Barça y Joan Gaspart, expresidente del club, pusieron el foco en la roja.

"La expulsión de Camavinga es absolutamente justa. Los argumentos que están escribiendo para justificar esa expulsión... ? Esa gente, en que mundo vive?", empezaba reclamando Freixa, excandidato a las elecciones del Barça.

"Marcaron dos goles ilegales", decía Jota Jordi. "Hay un reglamento que dice que coger el balón, entretener el juego e impedir que saque, es tarjeta amarilla. Es una lección a la prepotencia", decía Toni Freixa. "Hay un reglamento para todos, pero a ellos no se le aplica", exponía.

Camavinga recibió dos tarjeta en 8 minutos. Hay quién considera que fue absurda, que no tendría que haberla hecho por el momento del partido que era. Joan Gaspart, por su parte, puso el foco en la competición liguera: "Demos importancia a la liga. Tenemos que intentar ganar LaLiga lo antes posible. Vamos a disfrutarla", añadía. El Barça, a 9 puntos del Real Madrid, tiene LaLiga al tocar.