Toni Freixa: "Felicidades al Real Madrid por el primer título de la temporada"

Saltó la sorpresa en el RCDE Stadium. El Real Madrid se impuso al Espanyol (0-2), que ya encadena 17 partidos sin conocer la victoria, y aplaza el alirón del FC Barcelona hasta el Clásico. Al equipo de Hansi Flick le bastará un empate para proclamarse campeón en el Spotify Camp Nou frente a su eterno rival.

La victoria del conjunto de Álvaro Arbeloa está dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito' analizaron el triunfo del Real Madrid, pero también se mofaron de Jota Jordi, Toni Freixa y Lluís Carrasco, debido a que habían preparado irse a bañar a la Barceloneta si el Espanyol conseguía puntuar contra el conjunto merengue, ya que eso habría supuesto que el Barça ganara el título.

Uno de los más críticos con ellos fue el colaborador Juanma Rodríguez, quien explotó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter: "Si no sabes qué hacer con la toallita, @jotajordi13, yo te ofrezco un posible uso. Por MD".

La respuesta de Toni Freixa

Por esta razón, Freixa, colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito', empezó diciendo en el programa de Mega: "Quiero felicitar sobre todo al Real Madrid por el primer título en dos temporadas que es: 'Hemos frustrado un baño en la Barceloneta'".

Sin embargo, el colaborador de 'El Chiringuito' quiso dejar claro que el conjunto de Flick ganará la semana que viene al Real Madrid: "El Barça se va a proclamar campeón y es una muy buena oportunidad para celebrar dos cosas".

La primera de ellas es el título del Barça y la segunda celebración es el "nadaplete" consecutivo del Real Madrid: "Lo celebraremos juntos y, si hace falta, hacemos una rúa".

El Barça puede proclamarse campeón de LaLiga esta misma jornada / Europa Press

Una situación que ayudará a "recordar un poco la realidad competitiva de los últimos años".

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"El Barça va a ganar su segunda liga consecutiva, tercera en cuatro años, undécima en 18 años, decimonovena en 36 años, en tres temporadas y por lo tanto tenéis que admitir la hegemonía blaugrana en la liga española, nada más", sentenció Freixa en 'El Chiringuito'.