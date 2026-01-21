Toni Freixa: "Me declaro fan de Arbeloa... parece una tesis doctoral"

El Real Madrid atraviesa un momento de transición que ha sacudido los cimientos del club. Una reestructuración interna ha provocado la salida de Xabi Alonso y la llegada de dos figuras clave: Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, Antonio Pintus como preparador físico y la vuelta desde hace una semana de Niko Mihic. Tres fichajes con el que el Madrid ha reestructurado de un plumazo el apartado físico.

El movimiento, impulsado directamente por Florentino Pérez, busca devolver al vestuario una identidad reconocible basada en la exigencia, el compromiso y el peso histórico del escudo. En lo deportivo, aún es pronto para emitir veredictos definitivos.

La eliminación en Copa del Rey ante el Albacete dejó dudas, pero las victorias posteriores frente al Levante en Liga y al Mónaco en Champions han calmado el ambiente y devuelto la confianza. El equipo sigue vivo en las dos grandes competiciones y las sensaciones, especialmente en el Santiago Bernabéu, invitan al optimismo moderado.

Arbeloa, la paz para Florentino

Desde su llegada, Arbeloa ha mostrado un discurso firme, corporativo y alejado de la polémica. En la rueda de prensa posterior al duelo europeo ante el Mónaco dejó clara su idea de club: “El Real Madrid va más allá de estilos o conceptos tácticos; va de pasión, carácter, ambición y esfuerzo”, afirmaba. Un mensaje que ha calado tanto en el vestuario como en la grada, que respondió con una noche de comunión total con el equipo.

Uno de los momentos más simbólicos fue el abrazo entre Arbeloa y Vinicius Júnior, tras un partido brillante del brasileño. El técnico explicó con naturalidad la importancia del delantero: “Cuando el Bernabéu está con él, es imparable. Le necesitamos feliz y concentrado, porque si queremos luchar por todos los títulos, necesitamos al mejor Vinicius”. Para Arbeloa, ese gesto no fue hacia el entrenador, sino “un abrazo a todo el madridismo”, dijo.

Freixa no se toma enserio a Arbeloa

Entre esas voces destaca la de Toni Freixa, que pidió calma y tiempo para el nuevo entrenador. "Me alegro de que hayan eliminado al Madrid de la Copa del Rey, porque nos hemos ahorrado dos ruedas de prensa", señaló el abogado. En una frase que resume el sentir de muchos, añadió con admiración: “Me declaro fan, sus ruedas de prensa parecen una tesis doctoral”, decía con humor y entre risas en el pódcast 'No lo van a conseguir' de Jota Jordi y el Chiringuito.

Noticias relacionadas

Con las primeras tuercas ya ajustadas, el agua empieza a correr en Valdebebas. Arbeloa ha sentado las bases de lo que quiere que sea su Real Madrid: un equipo comprometido, arropado por su afición y consciente de lo que significa vestir de blanco. El camino será largo, pero el primer paso, al menos en el discurso y en la actitud, ya está dado.