Toni Freixa da una lección al madridismo: "La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia"

La expulsión de Camavinga sigue dando mucho de que hablar. El centrocampista francés vio la tarjeta roja ante el Bayern de Múnich tras retener el balón con la mano, al provocar una falta en el centro del campo. Sucedió en el minuto 86 de partido. Una acción que condicionó el partido, debido a que el Real Madrid se quedó con un jugador menos y posteriormente, justo después, llegaron los tantos de Luis Diaz y Olise.

El Real Madrid, durante y después del encuentro, reclamó de forma severa la expulsión. Consideran que fue exagerada y que no se ajusta al reglamento. No obstante, el de 'Miconje', ya vio una tarjeta hace tiempo por despejar un balón a destiempo, con el juego parado. Tras la derrota, Camavinga reconoció su error en redes sociales: "Asumo mi responsabilidad. Pido perdón a mi equipo y a todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", decía el francés en un comunicado.

"Es una lección"

En el pódcast de 'Solo para Culés', de Chiringuito Inside, se analizó el encuentro entre el Bayern y el Real Madrid (4-3) y la eliminación de los de Arbeloa. Jota Jordi, tertuliano del Chiringuito y presentador del programa, Toni Freixa, excandidato a las elecciones del Barça y Joan Gaspart, expresidente del club, pusieron el foco en la roja.

"La expulsión de Camavinga es absolutamente justa. Los argumentos que están escribiendo para justificar esa expulsión... ? Esa gente, en que mundo vive?", empezaba reclamando Freixa, excandidato a las elecciones del Barça.

"Marcaron dos goles ilegales", decía Jota Jordi. "Hay un reglamento que dice que coger el balón, entretener el juego e impedir que saque, es tarjeta amarilla. Es una lección a la prepotencia", decía Toni Freixa. "Hay un reglamento para todos, pero a ellos no se le aplica", exponía.

Camavinga recibió dos tarjeta en 8 minutos. Hay quién considera que fue absurda, que no tendría que haberla hecho por el momento del partido que era. Joan Gaspart, por su parte, puso el foco en la competición liguera: "Demos importancia a la liga. Tenemos que intentar ganar LaLiga lo antes posible. Vamos a disfrutarla", añadía. El Barça, a 9 puntos del Real Madrid, tiene LaLiga al tocar.