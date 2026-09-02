Toni Freixa no da crédito con el inicio de temporada del Real Madrid: "Parece que..."

El inicio de temporada del Real Madrid es más que ilusionante. El conjunto de José Mourinho debutó ante el Espanyol en el RCDE Stadium, donde consiguió sumar los tres primeros puntos de la competición gracias a un gol 'in extremis' de Carlos Espí. También, cumplió ante la Real Sociedad y el Málaga en el Santiago Bernabéu, pues venció plácidamente ambos encuentros.

Sin duda, es un inicio que promete y más teniendo en cuenta que el conjunto blanco lleva dos temporadas en blanco. Este viernes, el Real Madrid tiene una de las primeras pruebas de fuego de la temporada contra el Real Betis en La Cartuja. Un partido en el que se verá si los de Mourinho son claros favoritos a revalidarle el título al FC Barcelona.

El inicio del conjunto blanco está en boca de todos y Toni Freixa compartió su punto de vista al respecto en 'El Partidazo de COPE' sobre la situación deportiva del Real Madrid, donde empezó bromeando: "Si escucho los medios de comunicación de la capital, sí que parece que es la Brasil de Pelé".

Mourinho considera "un ‘feeling’ positivo" que no se filtre el once inicial del equipo / Archivo

No obstante, el colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, reconoció que no ha seguido mucho al Real Madrid: "No he visto los tres partidos enteros, a lo mejor me he perdido algo extraordinario en algún momento".

A pesar de ello, el abogado puso en valor el gran inicio de temporada de un futbolista en concreto: "Sí que veo, por ejemplo, un Bellingham a mucho mejor nivel de lo que estaba el año pasado".

MADRID, 30/08/2026.- El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham celebra el primer gol durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Málaga, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Chema Moya / Chema Moya / EFE

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' remarcó que el conjunto de Mourinho sigue teniendo los mismos problemas de las últimas temporadas: "El Real Madrid sigue teniendo las mismas cadencias tácticas que tenía el año pasado en cuanto a perfil de jugador".

Por otro lado, Freixa no pudo resistirse a comparar al Real Madrid con el conjunto de Hansi Flick.

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Consideró que el Barça tiene "una plantilla mucho más rica y, sobre todo, una idea de juego muy clara que lleva desarrollando desde hace ya dos temporadas".