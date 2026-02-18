Tomás Roncero, tocado y hundido tras el Benfica - Real Madrid: "Es un acto de cobardía"

El Real Madrid salvó los muebles en el Estádio Da Luz y ya está a un paso de los octavos de final de la Champions League. El partido tuvo un protagonista claro: Vinicius Junior. El extremo brasileño anotó el único gol del encuentro y sufrió un incidente racista por parte de Prestianni, quien niega haber llamado "mono" a Vinicius: "Lamentablemente, malinterpretó lo que cree haber escuchado".

El incidente racista está dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron lo que ocurrió sobre el césped del Estádio Da Luz y también la victoria del Real Madrid. Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua al respecto fue Tomás Roncero.

El periodista del 'AS' llegó al plató de televisión de 'El Chiringuito' tocado y hundido. "Es una noche complicada porque es muy difícil desligarse de lo que ha pasado, que nos ha dejado a todos muy tocados", empezó explicando.

El colaborador quiso dejar claro que "es un problema" que ensucia la imagen del fútbol. Además, Roncero tampoco da crédito con el futbolista del Benfica: "Sinceramente, me duele que Prestianni no haya tenido la gallardía de salir ante los medios y reconocer lo que ha hecho".

Roncero no dudó en decir que "es un acto de cobardía, porque lo que ha hecho lo sabemos todos y lo peor se ha tapado con una camiseta. Porque si se te va la cabeza y te pillan con el carrito del helado y te han visto las cámaras… Pero que te tapes para ocultar lo que tú sabes que es racismo puro, porque te tapas con una camiseta para que no te pillen las cámaras, cuando todos sabemos lo que ha pasado".

Prestianni y Vinicius, tras el incidente que tuvieron en el Benfica - Real Madrid. / JOSE SENA GOULAO / EFE

"Si fuera inocente, ¿no crees que ya habría salido exigiéndole que le pidiera perdón Vinicius y todo el mundo? Si él fuera inocente hubiese dicho: '¿Cómo? Yo no he dicho eso. Ya estáis todos pidiendo perdón de rodillas. A mí, llamarme racista… Yo no le he dicho nada a este señor. Ahora mismo, uno tras otro, os demando ante los juzgados'", explicó el periodista en 'El Chiringuito'.

En cambio, Prestianni se quedó "callado y en silencio" y Roncero no tiene dudas de que "él sabe que lo ha dicho".

Lo que más lamenta es que no lo acepté: "Todos nos podemos equivocar en la vida y aún está a tiempo de pedir disculpas, pero cuantas más horas pasen, peor para el chaval".