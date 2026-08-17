Tomás Roncero se sincera: "No soy hipócrita, quería a Rodri y me dolió"

El Real Madrid cerró ayer su pretemporada con una victoria por 0-3 ante el Schalke 04 en el último amistoso antes del inicio de la competición oficial. El equipo de Mourinho dejó buenas sensaciones y terminó la preparación con confianza de cara al comienzo de la temporada.

La actuación convenció a Tomás Roncero, que destacó la actitud del conjunto blanco, el compromiso que está mostrando en esta nueva etapa y esa capacidad para trabajar como bloque: "Me ha encantado. Me parece que es un Madrid solidario, comprometido, con un potencial de rivalidad descomunal".

Uno de los grandes protagonistas fue Kylian Mbappé, que ha seguido demostrando que es uno de los grandes goleadores del mundo, aunque todavía tiene pendiente completar sus registros individuales con grandes títulos colectivos, algo que el periodista espera que pueda conseguir este curso: "Creo que, como se dice aquí vulgarmente, la tercera va la vencida (...) Lo he visto como en el Mundial, muy por encima del resto a nivel de desequilibrio en ataque".

GELSENKIRCHEN (Germany), 16/08/2026.- Kylian Mbappe of Real Madrid in action during the friendly soccer match between Schalke 04 and Real Madrid in Gelsenkirchen, Germany, 16 August 2026. (Futbol, Amistoso, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Además del análisis sobre el ataque del equipo, Roncero habló de uno de los grandes movimientos del mercado que afecta directamente al club blanco: el posible fichaje de Rodri por el Barcelona. El comunicador reconoció que era un jugador que quería para el equipo: "Yo quería a Rodri. No soy hipócrita y me dolió".

Sin embargo, quiso dejar claro que, después de conocer cómo se desarrolló la operación, no tiene nada que reprocharle al Madrid: "El agente del jugador reconoce que el club hizo una oferta irrechazable, que el trato fue exquisito y no se le puede pedir nada más al Madrid. Hizo todo lo que hay que hacer para ficharle y ha sido una decisión personal de Rodri. Si prefieres ir al Barça, pues vete".

No obstante, la elección del internacional español no cambia la opinión que Roncero tiene sobre su nivel futbolístico. El periodista considera que Rodri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición y no dudó en hacer una predicción sobre su futuro, asegurando que está "convencido de que va a ser el próximo Balón de Oro".

Rodri Hernández celebra este viernes en Guadalajara la clasificación de España a la fase de dieciseisavos de final del Mundial / EFE/Francisco Guasco

Precisamente por eso, el comunicador entiende que la llegada de Rodri al Barça aumenta todavía más el reto para el Real Madrid. Reconoció que prefería tenerlo en el conjunto blanco, pero ahora ve su fichaje por el eterno rival como un motivo más para querer derrotarlo, especialmente en LaLiga: "Un reto mayor todavía que aumenta la ambición por derrotar a este Barça".

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Roncero puso como ejemplo aquella Liga de los récords que conquistó el Real Madrid de Mourinho, con 100 puntos y 120 goles, para recordar que el conjunto blanco ya ha sido capaz de superar a grandes versiones del Barcelona: "Pudimos con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi y compañía, o sea que acepto el reto tranquilamente".