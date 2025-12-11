Tomás Roncero no se muerde la lengua y sentencia al Real Madrid: "Es muy mediocre"

El Real Madrid atraviesa una fuerte crisis tras perder el liderato de LaLiga, encadenar tres empates y caer ante el Manchester City en el Bernabéu. Esta mala racha ha intensificado las dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso, ya que en el club preocupa tanto la falta de resultados como la ausencia de una reacción sólida del equipo.

En 'El Chiringuito', Tomás Roncero destacó el esfuerzo de los jugadores en el encuentro frente a los 'citizens': "Se han dejado el alma. El equipo ha acabado muerto físicamente".

El periodista recordó la ausencia de jugadores fundamentales: "Hoy faltaba la estrella, que no se olvide. Hemos jugado con un chaval de la cantera, con Gonzalo. Rodrigo que no jugaba en toda la temporada, que ha hecho un partidazo. Carreras ha hecho un partidazo".

A pesar del esfuerzo del equipo, la afición dedicó una sonora pitada a los jugadores, aunque el periodista aseguró que es tras lo ocurrido en las últimas semanas, ya que la "gente lo tiene clavado" y tenía "carácter retroactivo".

El tertuliano relató que había pasado el día con numerosos grupos de madridistas y que la gran mayoría señalaba directamente a los jugadores. "Yo me esperaba que iban a pedirme el ultimátum a Xabi Alonso, si perdemos le echan. No miento en el porcentaje: de cada 100, 90 me han hablado de los jugadores", explicó. Añadió que "la gente ha cogido la matrícula a los jugadores" y que "lo del otro día no sale gratis. La sensación de que los jugadores eligen a la carta qué días están y qué días no".

Tomás Roncero criticó con dureza la actitud del equipo en momentos clave: "Que tú durante una hora no haces nada y cuando te ves con todo perdido y con uno menos, corres como un lobo". Para él, esa falta de regularidad es el verdadero motivo de la reacción del público.

El periodista también hizo una reflexión sobre la plantilla actual, admitiendo que el Real Madrid vive una etapa distinta en cuanto a calidad: "El Madrid es muy mediocre, hay que decirlo así. Ha pasado de Casemiro, Kroos y Modric a gente peleona y con energía. No podemos esperar que... El Madrid ya no puede jugar a eso porque no tiene gente que dirija ese juego. Pero lo que sí le pide la gente, ya que estamos así, es lo que han hecho hoy para nosotros".

Aun así, Roncero se mostró optimista si el equipo mantiene la actitud que reflejaron frente al City: "Si dan continuidad a esto… si llegan a Vitoria y juegan igual, vamos a ir para arriba". Pero también advirtió del riesgo de volver a las malas sensaciones: "El problema es que luego llegamos a Vitoria y otra vez estamos aquí para ver pasar la vida".