REAL MADRID
Tomás Roncero sentencia al Real Madrid de Xabi Alonso y lanza una dura acusación: "Sin orgullo"
El 5-2 encajado en el Metropolitano ha dejado tocado al Real Madrid y ha provocado la furia de Tomás Roncero
El periodista, símbolo del madridismo más pasional, no tuvo piedad con el equipo de Xabi Alonso tras la dura derrota en el derbi madrileño y lanzó un mensaje lapidario: “Ha sido un baño atlético. No ha habido orgullo contra la derrota; esto se merece un castigo.”
Para Roncero, lo vivido en el Metropolitano no fue solo un tropiezo deportivo, sino una humillación histórica. Más que los cinco goles, lo que le indignó fue la falta de carácter de los jugadores: “El Madrid jugó sin alma. Está jugando sin orgullo.”
El periodista repartió culpas de forma contundente. Jude Bellingham, normalmente intocable, fue uno de los señalados: “Está perdido y totalmente desorganizado. Es como si mentalmente no estuviera preparado.” Ni siquiera el entrenador se libró. Xabi Alonso fue criticado por sus decisiones: “Falla al sentar a Mastantuno y dejar a Bellingham.”
Roncero cerró su sentencia con una frase dolorosa para el madridismo: “No importan las 15 Champions porque los atléticos van a celebrar la manita.” Para él, la derrota no solo supone un tropiezo en la temporada, sino una mancha en la memoria histórica del club blanco.
