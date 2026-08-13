Tomás Roncero recuerda uno de los episodios más negros de José Mourinho: "Fue una metedura de pata inadmisible"

José Mourinho ya está de vuelta en el Real Madrid después de 13 años desde que terminó su primera etapa en el banquillo blanco. El técnico portugués dirigió al equipo entre 2010 y 2013, y ahora regresa al Santiago Bernabéu con mucha más experiencia y después de haber pasado por diferentes equipos, aunque su primera etapa en el club de Florentino Pérez sigue estando muy presente por todo lo que ocurrió dentro y fuera del campo.

El entrenador llegó al Real Madrid en un momento en el que el Barcelona de Pep Guardiola dominaba el fútbol español y europeo, y su gran objetivo fue competir contra aquel equipo. Los Clásicos de aquellos años se vivieron con una intensidad enorme y el portugués no tuvo ningún problema en plantear los partidos de una manera mucho más agresiva, algo que ayudó al Madrid a competir contra el Barça, pero que también acabó dejando varias polémicas que todavía se recuerdan.

Mourinho y Guardiola, saludándose / EFE

Una de las más conocidas fue la que protagonizó con Tito Vilanova en un Clásico de 2011. El técnico se acercó al entonces segundo entrenador del conjunto azulgrana y le metió el dedo en el ojo, una imagen que recorrió todo el mundo y que se convirtió en uno de los momentos más polémicos de su etapa en el Real Madrid.

Ahora, Mourinho ha vuelto a hablar de aquellos años en un documental y ha explicado cómo entiende el concepto de 'señorío' que siempre ha estado relacionado con el conjunto blanco: "Cuando llegué, el Madrid representaba el señorío en el fútbol. Es decir, ser un caballero, actuar con deportividad. Pero ese concepto se había malinterpretado. Para mí, el señorío no consiste en aceptar su destino. El señorío significa: es la guerra".

Sobre estas palabras fue preguntado Tomás Roncero en 'El Larguero', y dejó claro que no comparte esa reflexión: "Ahí no estoy de acuerdo. Yo por eso me gusta en la vida ser justo. No estoy de acuerdo con él, porque el Madrid efectivamente la historia es su señorío, su caballerosidad, su saber dar la mano cuando las cosas como este año no han salido bien y tienes que aceptar la derrota".

De hecho, el periodista considera que en aquella época el Real Madrid necesitaba jugar con mucha intensidad para intentar acercarse a un Barcelona que estaba por encima, y entiende que el portugués utilizara todas las armas deportivas que tenía a su alcance: "Ya sé por dónde va. La guerra deportiva. En aquel Barça, si salías ahí en plan modosito te pasaban por encima y tenía que poner otras armas, sobre todo físicas, pero a mí eso me parecía bien porque era un fútbol más agresivo para limar las diferencias con el Barça".

Sin embargo, Roncero considera que en algunos momentos Mourinho fue demasiado lejos y puso como ejemplo precisamente el episodio con Tito Vilanova: "Pasaron cosas que, por ejemplo, lo del dedo a Tito Vilanova, eso va bien o la guerra. Eso fue una metedura de pata inadmisible".

Eso sí, Roncero también quiso dejar claro que han pasado varios años desde aquel momento y que el técnico no tiene por qué ser ahora la misma persona que era entonces: "Hay cosas que Mou se extralimitó, pero yo estoy seguro que eso le pasó hace 13 años, como todos, que con el tiempo cambiamos. Yo creo que eso ahora no lo haría. Yo quiero pensar que Mou lo que quiere decir es que quiere un equipo de 11 guerreros que maten por el escudo del Madrid deportivamente".