Tomás Roncero lanza un mensaje sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid: "Que se olvide de sus agentes"

El futuro de Vinicius Júnior sigue siendo una incógnita en el Real Madrid. El delantero brasileño regresará en los próximos días a Valdebebas para conocer el estado de una renovación que continúa completamente paralizada.

Aunque su intención siempre ha sido permanecer en el conjunto blanco, la falta de avances ha disparado los rumores y el Arsenal ha aparecido como uno de los posibles destinos del delantero. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que no existe ningún acuerdo y a que la prioridad del jugador sigue siendo alargar su etapa en el Santiago Bernabéu.

Tomás Roncero analizó la situación del delantero en 'El Larguero' y considera que el principal obstáculo no se encuentra en el propio jugador, sino en el papel que está desempeñando su entorno: "Es un pulso entre la agencia de representación de Vinicius y el debate interno del propio jugador. Si Vinicius quiere seguir en el club, lo tiene hecho. Llega el lunes y firma".

Vinicius Junior of Real Madrid CF protests during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Bernabeu stadium on March 22, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 22/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El periodista cree que el Real Madrid está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para retener al brasileño, aunque también está convencido de que el club no romperá la escala salarial que ha mantenido durante los últimos años: "Si es listo, el club le dará 22 o 23 millones, pero lo que no le van a dar es lo mismo que a Mbappé".

Roncero recordó que el club blanco siempre ha mantenido una jerarquía muy marcada dentro del vestuario y señaló que la situación actual no es muy diferente a otras que se produjeron en el pasado: "Eso nunca ha funcionado en el Madrid. Gareth Bale nunca pidió cobrar lo mismo que Cristiano. Vinicius tiene el cariño del madridismo y fue clave en las dos Champions que consiguió el Madrid antes de la llegada del francés, pero tiene que aceptar que el jugador franquicia es Kylian Mbappé".

El comunicador aseguró que Vinicius debería centrarse en recuperar su mejor versión sobre el terreno de juego: "Lo que tiene que hacer Vini es olvidarse de lo que cobra Mbappé y reivindicarse ante el madridismo".

La relación entre Vinicius y Mbappé es cada vez más fría / Lavandeira/EFE

Roncero también desveló que le gustaría hablar directamente con el brasileño para trasladarle su punto de vista y convencerle de que deje a un lado las cuestiones económicas: "Me gustaría hablar con él y decirle que se olvide de sus agentes. Creo que el Madrid aceptaría darle 25 millones, pero no le van a dar lo mismo que a Mbappé. Cinco millones arriba o abajo no le van a cambiar la vida".

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El periodista recordó algunos casos del pasado para advertir de los riesgos que supone mantener un pulso con el club: "Aquí se fueron Ramos y Cristiano porque le echaron un pulso al club y perdieron". Sin embargo, dejó claro que el panorama puede cambiar rápidamente: "En la vida pueden cambiar mucho las cosas. Imagina que en noviembre se lesiona Mbappé; el Madrid necesita a Vinicius".