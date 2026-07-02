Tomás Roncero sobre la educación de su hijo: "Nunca tuve peligro de que se desviara de la ruta"

Tomás Roncero, colaborador de Diario As y El Chiringuito, ha vuelto a mostrar su faceta más personal al relatar cómo educó a su hijo mayor en el madridismo desde el primer día de vida.

El periodista reconoce que jamás temió que el joven pudiera simpatizar con otro club. "Nunca tuve peligro de que se desviara de la ruta", afirma con rotundidad.

Su convicción nace de una educación marcada por símbolos, vivencias y una pasión heredada que, según él, no dejó espacio para dudas.

Socio del Real Madrid con cinco horas de vida

Roncero recuerda con detalle el momento en que decidió convertir a su hijo en socio del Real Madrid.

El pequeño nació en la Clínica San Francisco de Asís, situada a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu. A las seis horas de vida, ya tenía su carné de socio y una camiseta personalizada.

El periodista relata que, incluso siendo un bebé, el niño se fijaba en el pin del club que él llevaba en la americana y repetía: "Madrid, Madrid, Madrid".

Con once años, padre e hijo viajaron juntos a Lisboa para presenciar la final de la Champions. Allí, el joven se aprendió el himno de La Décima, un recuerdo que Roncero define como "imborrable".

Un nombre con historia: Marcos Santiago

El periodista también reveló la curiosa historia detrás del nombre de su primogénito.

Su mujer prefería llamarlo Marcos; él, Santiago. La solución fue una combinación que él mismo describe como “de culebrón”: Marcos Santiago.

La elección no fue casual. Para Roncero, el nombre Santiago evoca inevitablemente al mítico presidente Santiago Bernabéu, una de sus figuras de referencia.

La anécdota, contada entre risas, muestra la mezcla entre pasión futbolística y vida familiar que caracteriza al periodista.

La Décima: el abrazo que marcó una generación

Entre los recuerdos más emotivos, Roncero destaca el gol de Sergio Ramos en Lisboa. El cabezazo de Ramos, que cambió la historia del club, también marcó la suya. "Ese día sentí que todo tenía sentido", confiesa. El abrazo con su hijo simbolizó la unión de dos generaciones alrededor del madridismo.

Hoy, ese niño de cinco horas convertido en socio es un joven de 22 años que está a punto de recibir la insignia de plata del club y que estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual. "Está casi más pirado que yo con el Madrid", bromea Roncero.

Una educación sin margen para dudas

Roncero admite que, si su hijo hubiera crecido en una época menos exitosa del club, quizá habría existido alguna incertidumbre.

Pero la combinación entre títulos, vivencias compartidas y una educación marcada por el madridismo hizo que, según él, "era imposible que fuera del Barça". La pasión, afirma, se transmite. Y en su caso, se hizo desde la cuna.