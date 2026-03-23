Tomás Roncero se harta y manda un aviso a Mbappé: "Si sigue por ese camino nunca va a entrar en el corazón del madridisimo"

El Real Madrid sigue apretando la lucha por LaLiga tras imponerse en el derbi al Atlético de Madrid por un ajustado 3-2 en el que los colchoneros estuvieron a punto de dejar a los blancos descolgados del título liguero.

No obstante, aunque el Barça de Hansi Flick mantiene el liderato con 73 puntos, cuatro por encima de un Madrid, los de Álvaro Arbeloa no se rinden a falta de nueve jornadas y con un clásico decisivo en mayo en el horizonte.

Mbappé, en la diana

El debate en clave blanca giró más allá del triunfo y se centró también en el rendimiento de Kylian Mbappé, que volvió a ser suplente y entró en la segunda mitad para sustituir a Thiago Pitarch, aunque su presencia en el césped no dejó buenas sensaciones.

Tras el triunfo, Tomás Roncero analizó en la Cadena SER el momento del equipo y no dudó en contraponer las figuras de Vinícius Jr. y Mbappé. Mientras elogió al brasileño por "echarse el equipo a la espalda", cargó con dureza contra el francés por su actitud tras entrar desde el banquillo.

Vinicius Junior celebra su segundo gol ante el Atlético en el Bernabéu / Juanjo Martín / EFE

"Vinícius ha revertido la situación con fútbol, calidad y goles importantes, echándose el equipo a la espalda cuando la teórica estrella del equipo, que es Mbappé, se le espera cada vez menos si sigue en este plan", afirmó.

Pero fue más allá al analizar su implicación en los minutos finales: "No voy a olvidar que en los últimos 20 minutos le he visto andando, cuando el Madrid estaba con uno menos. No ha presionado en ningún momento los ataques del Atleti".

Las palabras más contundentes llegaron al valorar su conexión con la afición: "Alguien le tiene que poner el vídeo y explicarle que, si sigue por ese camino, aunque meta 240 goles, nunca va a entrar en el corazón del madridismo".

Mbappé, durante el calentamiento previo al Real Madrid - Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cambio, Roncero destacó la actitud de Vinícius y de Federico Valverde, a quienes considera clave en la reacción del equipo. También puso en valor el cambio de dinámica desde la llegada de Arbeloa al banquillo, con un estilo más competitivo y solidario.

"Desde que está Arbeloa hay que decirlo, el Madrid ha recuperado el espíritu de equipo", aseguró, recordando el punto de inflexión tras la derrota ante el Getafe en el Bernabéu.