Tomás Roncero fulmina a Vinícius tras el empate ante el Rayo: "No son detalles, es tu trabajo"

Tras la derrota del Real Madrid ante el Liverpool en la Champions, el Rayo Vallecano se encargó de frenar la racha de cuatro victorias consecutivas de los de Xabi Alonso en LaLiga.

Por primera vez en 48 años en Vallecas, el equipo local mantuvo su portería a cero durante los 90 minutos y logró que el partido terminara en un empate 0-0, dejando al club blanco sin poder sumar ningún gol al marcador.

Durante la primera mitad, el equipo de Xabi Alonso se mostró incapaz de romper la sólida defensa local, mientras que el Rayo destacó por su presión constante.

Vinícius Júnior fue el jugador más destacado del Real Madrid. Intentó generar peligro por la banda izquierda, aunque el resto de los delanteros, incluidos Mbappé y Brahim, estuvieron un poco desaparecidos.

En plena retransmisión de 'Carrusel', la actitud de Vinicius hizo enfadar a Tomás Roncero, ya que Ratiu, el lateral derecho del Rayo que destaca por su gran velocidad, logró colarse en varias ocasiones por la banda del futbolista brasileño.

El exfutbolista Rafa Alkorta explicó que son "pequeños detalles" que suman y que tiene que ver con que "Xabi aún no lleva tanto tiempo como para que el equipo asuma lo que quiere".

Sin embargo, Roncero no estuvo nada de acuerdo con esa idea y comentó que "no son detalles que pulir", si no, que se trata de un trabajo que todo futbolista tiene que hacer: "Tú sabes que estás en el campo del Rayo y que tienes que subir y bajar, todo el rato y a todo trapo... No hace falta que el jefe me diga que tengo que bajar a tapar a este tío".

El periodista añadió que no se trata de recibir órdenes del técnico: "Tengo que bajar yo, pero sin necesidad de que Xabi me diga: '¿Oye Vini, te acuerdas de que cuando suba Ratiu tienes que bajar para que no se quede Carreras sólo?'. Es que va en tu curro".