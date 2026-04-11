Tomás Roncero explota contra el arbitraje: "Si no quieren que haya Liga, mejor"

Después de la derrota en Son Moix, el Real Madrid llegaba al duelo contra el Girona con la obligación de sumar tres puntos para seguir vivo en la lucha por LaLiga.

El equipo de Álvaro Arbeloa se adelantó gracias a un gol de Fede Valverde, favorecido por un error de Gazzaniga, pero el Girona respondió con un golazo de Lemar que volvió a sembrar dudas en el conjunto blanco.

Arbeloa movió el banquillo pensando en la eliminatoria contra el Bayern, pero también intentando apurar las opciones ligueras. Y entonces llegó la jugada que incendió el partido.

La acción polémica: el codazo a Mbappé que no revisó el VAR

A falta de dos minutos para el descuento, Mbappé irrumpió en el área por la derecha, acomodó el balón para disparar con la zurda y recibió un codazo de Vitor Reis que lo dejó sin posibilidad de finalizar la jugada.

El árbitro Alberola Rojas no señaló penalti y, lo que más indignó al madridismo, Trujillo Suárez desde el VAR no llamó a revisión.

La reacción no tardó en llegar.

Roncero, fuera de sí en Carrusel Deportivo

Tomás Roncero estalló en directo, incapaz de comprender cómo el VAR no intervino en una acción que, según él, "lo hemos visto todos".

"Es un escándalo que el del VAR no vea eso. Es un escándalo que el del VAR se trague esa", clamó, visiblemente alterado. Su enfado fue creciendo a medida que avanzaba la retransmisión.

"Hasta el gorro ya, hasta el gorro", repetía una y otra vez, convencido de que la jugada podía haber cambiado el desenlace del partido y la pelea por el título.

Críticas directas a Trujillo Suárez

La explosión de Roncero no se limita al codazo a Mbappé ni a la decisión puntual del colegiado. Para él, lo ocurrido es la enésima muestra de que la competición pierde credibilidad cada vez que el VAR decide no intervenir en acciones tan claras.

Su crítica va mucho más allá de la jugada: es un cuestionamiento frontal al sistema arbitral y al impacto que, según él, tiene en el desarrollo de LaLiga.

Roncero centró su indignación en Trujillo Suárez, árbitro del VAR, al que acusó de reincidir en errores graves: "El Trujillo este nos la hizo en Pamplona ya. Ha hecho mil ya. No le ha dado la gana llamar al árbitro".

Para el periodista, la decisión no solo perjudica al Real Madrid, sino que desvirtúa la competición y la aleja de cualquier apariencia de justicia deportiva.

De ahí que para Roncero, el penalti no señalado no es un fallo aislado, sino una prueba más de que LaLiga se está degradando. "Que no quieren que haya Liga, mejor. Malas audiencias. Que se lo coman con patatas esta Liga. Esto no es una Liga, es un desastre", sentenció, elevando la crítica del terreno arbitral al institucional.

Incluso llegó a cuestionar la profesionalidad del colegiado y el efecto que estas decisiones tienen en la afición: "Si no te gusta el fútbol no te dediques a esto, no desilusiones a la gente".

En su visión, el VAR no solo falló en una acción concreta: falló en su función esencial

Un final que deja heridas abiertas

El empate deja al Real Madrid en una situación delicada en la lucha por el campeonato y alimenta un clima de tensión arbitral que ya venía acumulándose.

Roncero cerró su intervención con un mensaje de frustración absoluta: "Me arrancan la ilusión todos, mis jugadores y también el del VAR".

La polémica está servida y promete seguir marcando el debate en los próximos días.