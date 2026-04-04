Tomás Roncero estalla tras el batacazo del Madrid: "Estamos tirando la Liga otra vez. Es desesperante"

En manos del Barça. La derrota del Real Madrid frente al Mallorca en las islas deja al Real Madrid a cuatro puntos y con el partido del conjunto azulgrana todavía por jugar. Los de Arbeloa tenían la oportunidad de seguir recortando distancias y colocarse a un punto, pero otro tropiezo más, el tercero en cinco partidos ligueros, aleja al Madrid del objetivo de intentar ganar la liga.

El equipo entrenado por su nuevo técnico, Martín Demichelis, logró vencer al Madrid en el tramo final de partido. Pese a que Militao puso las tablas en el minuto 88, tres minutos más tarde, Vedat Muriqi le dio la victoria a los baleares (2-1).

En Madrid, muy indignados con el equipo

Pese a que quedan todavía 8 partidos por jugar, la irregularidad se ha vuelto a instalar en la Casa Blanca. Si el Barça logra ganar ante el Atlético de Madrid est anoche, se quedarían a siete puntos. Una distancia considerable, aunque con un Clásico de por medio.

El parón de selecciones no le ha sentado bien al Real Madrid, que ha ofrecido un partido muy pobre. Apenas han disparado X veces a portería, aunque en la primera parte, Leo Roman se ha puesto la capa de héroe para sostener al Mallorca.

El tertuliano de 'El Chiringuito', Tomás Roncero, mostró su frustración acerca del resultado. Considera que "es desesperante" y que el Madrid está "volviendo a tirar la liga" por la borda.

El centrocampista del Mallorca Manu Morlanes (c) celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, que disputan el RCD Mallorca y el Real Madrid este sábado, en Son Moix. / MIQUEL A. BORRÀS / EFE

Su compañero Juanma Rodríguez, se ha mostrado más enfadado. "Id a la playa a hacer un arrós caldoso. ¡Carreras no la tires hacia atrás, que has costado 50 millones! Al Benfica, hombre", decía, señalando directamente al lateral zurdo.

Noticias relacionadas

Otros, como Alfredo Duro (Chiringuito), dice "adiós a la Liga". "Qué desastre. Qué vergüenza. Es el segundo año que tiramos los partidos. El Madrid se está cayendo a cachos", afirma.