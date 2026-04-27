Tomás Roncero dicta sentencia con Arbeloa: "No puede seguir en el Real Madrid la temporada que viene"

Insufló algo de ilusión en momentos concretos de la temporada, pero el proyecto de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid parece sentenciado. El entrenador afrontó el difícil reto de levantar una temporada que parecía perdida tras los problemas entre el vestuario y Xabi Alonso y no ha sido capaz de darle la vuelta a la situación.

A pesar de dar la cara en Champions ante el Manchester City y el Bayern de Múnich, capítulos como la eliminación copera ante el Albacete, lo sucedido en Lisboa con el Benfica en la última jornada de la fase de grupos o los continuos pinchazos en Liga complican demasiado su continuidad.

Arbeloa, en un partido con el Real Madrid / EFE

Sin haber logrado ningún título, Arbeloa, que siempre ha puesto su cargo a disposición de lo que el club desee, tendrá que dar un paso al lado. El conjunto blanco ya busca alternativas en el banquillo. Una elección que será fundamental por el perfil que se escoja, ya que será una declaración de intenciones respecto a cómo quiere funcionar el Madrid a nivel interno.

Mientras tanto, un periodista madridista reconocido como Tomás Roncero dejó muy clara su opinión en la Cadena SER: "No es que debería, es que no puede seguir porque el club tiene una máxima que se aplicó incluso el año pasado con el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, que es Carlo Ancelotti".

"La gente lo olvida, pero yo no. Recuerdo que el año pasado a Carlo Ancelotti le quedaba una temporada más de contrato y no siguió porque el argumento que se daba y el que se ha aceptado siempre en la exigencia genética del Madrid es que si no hay títulos, no puedes seguir", concluyó en el programa 'Aquí Catalunya'.

Una postura que desde el club también parecen haber asumido. Mientras tanto, son muchos los nombres que suenan como posible relevo de Arbeloa: Jürgen Klopp, José Mourinho, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o Lionel Scaloni están en la terna de candidatos.

El futuro de Arbeloa se anunciará en las próximas semanas, pero ya parece decidido. El Real Madrid tendrá que elegir con mucho cuidado y seguridad al que será el cuarto entrenador del equipo en poco más de un año.