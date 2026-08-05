Tomás Roncero desvela la señal que dispara todas las alarmas con Vinicius: "El Madrid se está cubriendo las espaldas"

El futuro de Vinicius Júnior sigue en el aire. Tras rechazar la última oferta de renovación del Real Madrid, cifrada en 22 millones de euros netos por temporada, el delantero brasileño afronta unos días decisivos, ya que este miércoles está previsto que se reúna con la directiva para tratar de desbloquear unas negociaciones que llevan meses estancadas.

Mientras el entorno del futbolista aspira a alcanzar una cifra cercana a los 30 millones de euros, el club mantiene su postura y no quiere alterar la escala salarial de la plantilla.

Tomás Roncero analizó la situación en 'El Larguero' y aseguró que la posible llegada de Yan Diomande podría interpretarse como un movimiento del Real Madrid para protegerse ante una posible salida del delantero brasileño.

"¿Vosotros pensáis, sinceramente, que si el Madrid tuviera claro que sigue Vinicius, se iba a gastar más de 100 millones de euros en un chaval de 19 años, que claramente es una apuesta de futuro, para el proyecto deportivo futuro?", preguntó.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / Sport.es

El periodista dejó entrever que el conjunto blanco podría estar preparándose para un posible cambio de planes: "Como se dice en España, a mí me suena eso a cubrirse las espaldas. Si el Madrid tiene claro que sigue Vinicius, yo no tendría tan claro como el Madrid acepta gastarse más de 100 millones en un jugador de 19 años".

Roncero también comparó la situación del futbolista brasileño con la que vivió Cristiano Ronaldo en el verano de 2018 y destacó el parecido entre ambos casos: "Fíjate que hasta se repiten cantidades. Me estaba acordando, ya es casualidad, pero fueron esas cantidades. Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido el jugador más grande de todos los tiempos de la historia de Real Madrid, junto a Di Stéfano, por su trascendencia, por las conquistas que hizo, ganaba 22 netos en su último contrato, que es justo lo que ahora le ofrece el Madrid a Vinicius".

El periodista recordó que el delantero portugués pidió un aumento de sueldo y que el club se mantuvo firme en su postura, una situación que, en su opinión, guarda muchas similitudes con la que se está produciendo actualmente: "Él pedía 30, y el Madrid, por aquello de la escala salarial, y bueno, ya sabemos que los pulsos con Florentino normalmente a los jugadores estrella no le han salido bien, le dijeron que 25 o nada, y Cristiano, que tiene un orgullo competitivo y que él sabía que podía ganar 30, como le pagó luego la Juve, pues dijo que nada y se fue".

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Vinícius detrás del balón / EP

Roncero aseguró que Vinicius no tiene intención de abandonar el club sin dejar ningún beneficio económico, aunque también dejó claro que el Real Madrid no parece dispuesto a llegar a las cifras que reclama el brasileño: "Vinicius es un chaval que ha dado mucho por el Real Madrid y me consta que le dijo a su gente de confianza: 'Yo del Madrid no me voy a ir gratis'. Con lo cual, si no firma por 22, que es lo que le ofrece el Madrid, porque considera que merece cobrar más, o acercarse a los 30 de Mbappé, el club no le va a dar eso".