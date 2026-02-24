Tomás Roncero desvela qué futbolista del Barça ficharía para el Real Madrid: "Es el prototipo de jugador, una mosca cojonera"

La felicidad en el FC Barcelona y el Real Madrid es cíclica y se suele decir que son vasos conectados, es decir, que cuando a uno le va bien es porque al otro le está yendo mal, y viceversa.

La historia, en parte, da la razón a esta teoría: en la mejor etapa azulgrana con Pep Guardiola y Luis Enrique, los blancos eran meros espectadores de la superioridad de los Messi, Xavi, Busquets y compañía, mientras que cuando Zinedine Zidane se llevó las tres Champions consecutivas desde Barcelona se anhelaba volver a tiempos mejores.

El Barça de Pep Guardiola fue uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. / ·

Los dos grandes de España, quieran o no, van de la mano y una de las preguntas más habituales en el universo del fútbol ficción es escoger al jugador de cada equipo que los aficionados se llevarían para su bando.

En ocasiones se elige a la estrella rival, por motivos obvios, pero a veces se prefieren otros perfiles bien sea por la actitud sobre el césped, por las carencias en la plantilla de turno o por simple simpatía. Es un ejercicio interesante que sirve para reconocer el talento en la plantilla del eterno rival y Tomás Roncero, uno de los estandartes del madridismo, tiene muy claro a quién se llevaría para Chamartín.

"¿Fermín o Bellingham?", pregunta Sique Rodíguez en el 'Aquí Catalunya' de la Cadena SER, haciendo escoger al periodista. Reconoce que no le gusta escoger entre dos nombres de cada una de las plantillas, aunque propone una alternativa.

Fermín López celebra su golazo ante el Levante en el Camp Nou / DANI BARBEITO

"Algún culé se me ofende porque cree que lo hago para desmerecer a Lamine. (Pero) A mí si me dicen que tengo la posibilidad de fichar a un jugador del Barça yo ficho a Fermín", señala Roncero, incluso por encima de otros grandes nombres y con un estatus de titular más consolidado como Raphinha o Pedri, o del propio '10'.

Los motivos para seleccionar al de El Campillo son principalmente de estilo: "Es el prototipo de futbolista para el Real Madrid", comenta, ya que cumple con la función 'box-to-box', tan presente el fútbol de los blancos, así como en el del actual Barça de Hansi Flick donde las contras a partir del robo son una seña de identidad.

"Recupera, mete energía, mete goles, da asistencias", apunta Roncero, que lo resume en que "es una mosca cojonera" y "el típico futbolista total" que gusta a ojos del aficionado madridista.

No obstante, es evidente que entramos en el terreno de lo hipotético, pues el joven futbolista siempre ha resaltado el cariño que tiene por los colores azulgranas y el trabajo que le ha costado llegar al punto en el que se encuentra hoy en día. De hecho, a finales de enero el Barça anunció el acuerdo de renovación con el centrocampista andaluz y en verano rechazo la posibilidad de marcharse al Chelsea en una liga, la Premier League, donde los futbolistas del perfil de Fermín son altamente cotizados por su polivalencia.