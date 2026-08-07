Roncero desesperado con la decisión de Rodri: "Seguimos huérfanos de talento"

La negativa de Rodri, nombrado mejor jugador del Mundial, a la propuesta del Real Madrid se convirtió ayer en uno de los episodios más comentados del mercado. El centrocampista, considerado uno de los mejores jugadores españoles de fútbol, decidió inclinarse por el Barça justo cuando el club blanco había puesto sobre la mesa una oferta que, según su entorno, era "imposible de rechazar".

El periodista Tomás Roncero fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, mostrando su frustración en X con un mensaje que rápidamente se viralizó entre la afición madridista. Su sensación era clara: el Real Madrid había perdido a un talento en un momento clave de reconstrucción deportiva.

La versión del agente: el Barça, una cuestión de estilo

La Cadena SER recogió las declaraciones del agente del jugador, Pablo Barbieri, quien detalló que el Real Madrid presentó una oferta "grande, tentadora y con todos los ingredientes necesarios para convencerle".

El club blanco, según Barbieri, "puso todo lo que tenía" para cerrar el fichaje, tanto en términos económicos como de proyecto deportivo. Sin embargo, Rodri tenía una convicción firme: su encaje futbolístico era más natural en el Barça.

Tal y como comentan periodistas y tertulianos, el jugador considera que el estilo de juego azulgrana potencia mejor sus virtudes, y que en el entorno culé se sentirá más cómodo para crecer y consolidarse. La decisión, insistió Barbieri, fue "personal y meditada", y no una cuestión de falta de ambición por parte del Madrid.

Roncero, entre la decepción y la resignación

En su primer mensaje, Roncero lamentó que el Madrid siguiera "huérfano de talento en esa posición" tras la negativa del jugador, subrayando que el club había hecho todo lo posible para atraerlo.

El periodista expresó su tristeza por lo que consideraba una oportunidad perdida para reforzar el centro del campo con un perfil diferencial. La reacción de la afición fue inmediata: muchos seguidores compartieron la sensación de que Rodri podía haber sido un fichaje estratégico para el futuro, mientras otros defendían que el Madrid debía centrarse en jugadores plenamente convencidos de vestir de blanco.

Horas después, y ya con las explicaciones completas del entorno del jugador, Roncero decidió matizar su postura. En un nuevo mensaje, el periodista reconoció que, si la elección de Rodri fue puramente personal y no consecuencia de una falta de esfuerzo del Madrid, no había motivo para la tristeza.

Su publicación cerró el episodio con un tono más sereno: "Pues os digo una cosa, si al final el propio Rodrigo asume que ha sido una elección personal y no porque el Madrid no haya puesto toda la carne en el asador para ficharle, retiro lo dicho. Cero tristeza. En el Madrid están los elegidos. Allá tú, campeón."