Tomás Roncero compara La Masia con La Fábrica: "Hay tres logros que ellos nunca tendrán"

El debate entre La Masia y La Fábrica volvió a escena tras unas declaraciones de Tomás Roncero en el programa Carrusel Deportivo, de la Cadena SER. El periodista, reconocido madridista, quiso reivindicar el papel de la cantera blanca en el actual Real Madrid y no dudó en establecer comparaciones con el modelo formativo del Barça.

Roncero puso en valor el protagonismo de los canteranos en los últimos partidos del conjunto blanco, especialmente desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. Según explicó, la apuesta por los jóvenes no es casual: “Cuando dijo que iba a dar bola a la cantera, no era un brindis al sol, era una bendita realidad”, aseguró, destacando el impacto que están teniendo en el equipo.

Arbeloa abraza a Thiago, ejemplo para la cantera del Madrid / EFE

El tertuliano señaló que la irrupción de futbolistas formados en Valdebebas ha aportado frescura al grupo: “La presencia de los canteranos ha dado una energía que está contagiando incluso a los que hasta ahora eran intocables”, afirmó, además de resaltar el papel de Thiago Pitarch: "la está rompiendo".

Más allá del momento actual, Roncero quiso entrar en el terreno histórico para comparar las dos canteras más mediáticas del fútbol español, asegurando que la del Real Madrid cuenta con hitos que el Barça no puede igualar. “La Fábrica tiene tres logros que La Masia nunca tendrá”, sentenció el periodista, antes de enumerarlos: "disputar una final de Copa con el filial, jugar competición europea y conquistar el campeonato de Segunda División".

Las declaraciones reavivan un debate recurrente en el fútbol español. Mientras La Masia ha sido históricamente reconocida por nutrir de talento al primer equipo blaugrana, con generaciones que han marcado época, el Real Madrid reivindica ahora el crecimiento de su cantera y el papel que está empezando a tener en la plantilla.

En el caso del equipo blanco, Roncero subrayó que la apuesta por los jóvenes está cambiando la dinámica del grupo y podría tener también impacto en el futuro del vestuario, incluso con la presencia de grandes estrellas. “Aquí todo el mundo está arrimando el hombro. El Madrid tiene ahora una imagen solidaria y colectiva”, concluyó.